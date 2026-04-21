У 25-й бригаді ДШВ масштабують підрозділи дронів-перехоплювачів для посилення ППО неба. ВIДЕО

Індустрія дронів

У 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ масштабують підрозділи дронів-перехоплювачів, які використовуються для посилення протиповітряної оборони та прикриття неба в зоні відповідальності.

Про це заявили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У підрозділі вже сформовано екіпажі перехоплювачів, які діють у визначених смугах відповідальності та працюють у режимі постійного чергування для виявлення й знищення повітряних цілей противника.

У бригаді продемонстрували роботу екіпажів 3-го парашутно-десантного батальйону, які, за їхніми даними, збивають понад 90 повітряних цілей на місяць і до 11 ворожих безпілотників за добу.

Серед уражених цілей називають російські дрони "Молнія" та "Ланцет", а також новий тактичний БПЛА "Князь Віщий Олег", який, за даними військових, має підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та здатний працювати без супутникової навігації.

Окремо у бригаді зазначають використання перехоплювача "Генерал Черешня", який уже показав ефективність у бойових умовах.

Перехід до системного рівня ППО

У підрозділі наголошують, що ключовим завданням є не поодинокі результати, а масштабування моделі, яка дозволяє вибудовувати більш стійку та багаторівневу систему протиповітряної оборони.

"Головне – не окремі результати, а масштабування підходу", – зазначають у бригаді.

