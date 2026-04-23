Главный коммунист РФ Зюганов призвал не допустить нового большевистского переворота: "Нас ждет то, что случилось в 1917 году. Мы не имеем права это повторять". ВИДЕО

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, традиционно поддерживающий агрессивную политику Кремля, неожиданно выступил с заявлением о внутренней ситуации в стране-агрессоре. Он признал, что российская экономика находится в критическом состоянии, что может привести к социальному взрыву. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления Зюганов подчеркнул, что показатели первого квартала 2026 года являются катастрофическими.

Смотрите также: Представитель кандидата в президенты РФ о российской культуре: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВИДЕО

Зюганов Геннадий (99) КПРФ (76) кремль (744) революция (1315) экономика (3832)
Топ комментарии
+10
То який він комуняка тоді? Що значить "не допустить"?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:30 Ответить
+7
Послідовники більшовиків проти? А шо такоє?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:28 Ответить
+6
Рок проти наркотиків, бджоли проти меду?
Я думав для них 17й рік - це як раз самоціль. Чи це такі комуністи, які тільки сцарю вміють дупу вилизувати?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:37 Ответить
вагається разом з ху....лом, ну як завжди вагалися більшовики
показать весь комментарий
23.04.2026 12:43 Ответить
"зімой було рано, осінню буде пізно!" - класика! ))
показать весь комментарий
23.04.2026 12:30 Ответить
Чує сракою що буде висіти в перших рядах.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:36 Ответить
Хай міняє прізвище на Мартов..меншовик він
показать весь комментарий
23.04.2026 12:46 Ответить
То нехай русішкомуняки виходять на демонстрації з плакатами "Нє можем павтаріть!"
показать весь комментарий
23.04.2026 12:37 Ответить
"тепер я бачив все"
показать весь комментарий
23.04.2026 12:38 Ответить
Чого це воно репетує? Історично для росії це нормально: ГУЛАГ, ВЧК, голод, розстріли, трійки комісарів, цензура, тотальна еміграція і червоний прапор на кожному кутку. Росіяни самі казали, що краще ніж при комуністах вони ніколи не жили і ностальгія має шанс реалізуватись.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:39 Ответить
"...Куда жє нам пойті бухнуть?
Спросілі у друзєй
Друзья нам подсказалі путь -
Не на*уй, а в музєй!

В музєє Лєніна тєпєрь буквально нікого
Там мохом обрастаєт двєрь, людєй - ні одного
Там только Лєнін, є-моє, в загадочной тіші
Сідішь вдвоєм, ілі втроєм - бухаєшь от душі..." (с) Орлуша
показать весь комментарий
23.04.2026 12:40 Ответить
Немає на московії ніяких комуністів. Там всі кацапофашисти.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:40 Ответить
Забув додати і не було, були звичайні пристосуванці
показать весь комментарий
23.04.2026 12:46 Ответить
Це еталоні комуністи
показать весь комментарий
23.04.2026 13:01 Ответить
От контррра!
показать весь комментарий
23.04.2026 12:40 Ответить
типова московія !
була є і буде собачою клоакою незалежно від переворотів
показать весь комментарий
23.04.2026 12:42 Ответить
А что, в 17 году случилось что-то плохое?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:53 Ответить
Тю, а я думав, він вже того... з кабздоном і жиріновським у сауні мальчіков щюпає
показать весь комментарий
23.04.2026 12:54 Ответить
Це не комуняка Це шавка на підкормці у ху...ла.Комуняча,свиняча ідеологія завжди передбачала відняти і розділити.Не правильною дорогою йдьотє, товариш зюганов!
показать весь комментарий
23.04.2026 12:55 Ответить
Зіганув зюганов перед пуйлом.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:55 Ответить
Той саме випадок, коли поцілив з рушниці у ногу крадія, а наранок верещиш, бо на неї ступати боляче...
показать весь комментарий
23.04.2026 12:56 Ответить
А що, таки є шанси?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:57 Ответить
Коммунист осуждает революцию 17 года да, при совке уехал бы на зону или на дурку а при товарище сталине стал бы к стенке...
показать весь комментарий
23.04.2026 12:57 Ответить
А як же присловуте -" магьом и павтарить" 🤣
показать весь комментарий
23.04.2026 12:59 Ответить
Вставай всранА ахромная!
показать весь комментарий
23.04.2026 13:05 Ответить
Ой! А шо сі стало? Київ за три дні?
показать весь комментарий
23.04.2026 13:12 Ответить
 
 