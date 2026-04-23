Главный коммунист РФ Зюганов призвал не допустить нового большевистского переворота: "Нас ждет то, что случилось в 1917 году. Мы не имеем права это повторять". ВИДЕО

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, традиционно поддерживающий агрессивную политику Кремля, неожиданно выступил с заявлением о внутренней ситуации в стране-агрессоре. Он признал, что российская экономика находится в критическом состоянии, что может привести к социальному взрыву. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления Зюганов подчеркнул, что показатели первого квартала 2026 года являются катастрофическими.

Смотрите также: Представитель кандидата в президенты РФ о российской культуре: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВИДЕО