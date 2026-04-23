Головний комуніст РФ Зюганов закликав не допустити нового більшовицького перевороту: "Нас ждет то, что случилось в в 1917 году. Мы не имеем права это повторять". ВIДЕО

Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов, який традиційно підтримує агресивну політику Кремля, несподівано виступив із заявою щодо внутрішньої ситуації в країні-агресорі. Він визнав, що російська економіка перебуває у критичному стані, що може призвести до соціального вибуху. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час свого виступу Зюганов наголосив, що показники першого кварталу 2026 року є катастрофічними.

