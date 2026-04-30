Семь часов под огнем: спецназовцы "Омеги" провели сверхсложную эвакуацию раненого с помощью НРК
Спецназовцы 1-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" провели успешную и чрезвычайно сложную эвакуационную операцию. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцам удалось спасти раненого военнослужащего соседнего подразделения, который находился в зоне интенсивного обстрела.
Операция длилась семь часов без перерыва. Для эвакуации использовали наземный роботизированный комплекс (НРК). Работа велась в тесной координации: операторы НРК действовали под прикрытием разведки и при постоянной поддержке командного пункта.
На протяжении всего времени эвакуации противник пытался уничтожить украинского робота, неоднократно атакуя его FPV-дронами. Несмотря на постоянную угрозу и сложные условия, техника выдержала удары, а операторы "Омеги" довели дело до конца.
Раненого успешно вывезли из опасной зоны и передали сослуживцам для оказания дальнейшей медицинской помощи.
