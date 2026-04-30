РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4863 посетителя онлайн
Новости Видео Эвакуация наземным дроном Эвакуация раненых
2 760 2

Семь часов под огнем: спецназовцы "Омеги" провели сверхсложную эвакуацию раненого с помощью НРК

Спецназовцы 1-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" провели успешную и чрезвычайно сложную эвакуационную операцию. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцам удалось спасти раненого военнослужащего соседнего подразделения, который находился в зоне интенсивного обстрела.

Операция длилась семь часов без перерыва. Для эвакуации использовали наземный роботизированный комплекс (НРК). Работа велась в тесной координации: операторы НРК действовали под прикрытием разведки и при постоянной поддержке командного пункта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На протяжении всего времени эвакуации противник пытался уничтожить украинского робота, неоднократно атакуя его FPV-дронами. Несмотря на постоянную угрозу и сложные условия, техника выдержала удары, а операторы "Омеги" довели дело до конца.

Раненого успешно вывезли из опасной зоны и передали сослуживцам для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Автор: 

спецназ (636) эвакуация (2257) Национальная гвардия (2340) НРК наземный роботизированный комплекс (105)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, й скажіть мені, як тут ротації робити?
показать весь комментарий
30.04.2026 15:15 Ответить
В новинах: "Вже евакуюємо за допомогою НРК". На ділі, приїхав корч з 0.5мм сталі, з двома військовими. Потім приїде окремй корч, щоб витягнути на мотузці НРК.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:09
 
 