Сім годин під вогнем: спецпризначенці "Омеги" провели надскладну евакуацію пораненого за допомогою НРК. ВIДЕО
Спецпризначенці 1-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" провели успішну та надзвичайно складну евакуаційну операцію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося врятувати пораненого військовослужбовця суміжного підрозділу, який перебував у зоні інтенсивного обстрілу.
Операція тривала сім годин безперервно. Для евакуації використовували наземний роботизований комплекс (НРК). Робота велася у тісній координації: оператори НРК діяли під прикриттям розвідки та за постійної підтримки командного пункту.
Протягом усього часу евакуації противник намагався знищити українського робота, неодноразово атакуючи його FPV-дронами. Попри постійну загрозу та складні умови, техніка витримала удари, а оператори "Омеги" довели справу до кінця.
Пораненого було успішно вивезено з небезпечної зони та передано побратимам для надання подальшої медичної допомоги.
