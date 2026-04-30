УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Новини Відео Евакуація наземним дроном Евакуація поранених Індустрія дронів
2 823 2

Сім годин під вогнем: спецпризначенці "Омеги" провели надскладну евакуацію пораненого за допомогою НРК. ВIДЕО

Індустрія дронів

Спецпризначенці 1-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" провели успішну та надзвичайно складну евакуаційну операцію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося врятувати пораненого військовослужбовця суміжного підрозділу, який перебував у зоні інтенсивного обстрілу.

Операція тривала сім годин безперервно. Для евакуації використовували наземний роботизований комплекс (НРК). Робота велася у тісній координації: оператори НРК діяли під прикриттям розвідки та за постійної підтримки командного пункту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Протягом усього часу евакуації противник намагався знищити українського робота, неодноразово атакуючи його FPV-дронами. Попри постійну загрозу та складні умови, техніка витримала удари, а оператори "Омеги" довели справу до кінця.

Пораненого було успішно вивезено з небезпечної зони та передано побратимам для надання подальшої медичної допомоги.

Автор: 

спецпризначенці (246) евакуація (2501) Національна гвардія НГУ (1778) НРК наземний роботизований комплекс (109)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, й скажіть мені, як тут ротації робити?
показати весь коментар
30.04.2026 15:15 Відповісти
В новинах: "Вже евакуюємо за допомогою НРК". На ділі, приїхав корч з 0.5мм сталі, з двома військовими. Потім приїде окремй корч, щоб витягнути на мотузці НРК.
показати весь коментар
30.04.2026 18:09 Відповісти
 
 