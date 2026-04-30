Сім годин під вогнем: спецпризначенці "Омеги" провели надскладну евакуацію пораненого за допомогою НРК. ВIДЕО

Спецпризначенці 1-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" провели успішну та надзвичайно складну евакуаційну операцію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося врятувати пораненого військовослужбовця суміжного підрозділу, який перебував у зоні інтенсивного обстрілу.

Операція тривала сім годин безперервно. Для евакуації використовували наземний роботизований комплекс (НРК). Робота велася у тісній координації: оператори НРК діяли під прикриттям розвідки та за постійної підтримки командного пункту.

Протягом усього часу евакуації противник намагався знищити українського робота, неодноразово атакуючи його FPV-дронами. Попри постійну загрозу та складні умови, техніка витримала удари, а оператори "Омеги" довели справу до кінця.

Пораненого було успішно вивезено з небезпечної зони та передано побратимам для надання подальшої медичної допомоги.

Дивіться: Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі у Дружківці. ФОТОрепортаж

Читайте: Поставлено завдання міністру оборони та Генштабу – мінімум 50 тис. НРК на цей рік, - Зеленський