Оккупанты на Ореховском направлении маскируются под гражданских, чтобы избежать ударов ВСУ: "Можете выдвигаться, вы же в гражданке". АУДИО

Российские оккупанты из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ грубо нарушают нормы международного гуманитарного права на Ореховском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новая перехваченная запись разговора захватчиков, обнародованная украинскими разведчиками.

Чтобы минимизировать риски поражения со стороны Сил обороны Украины и скрытно продвигаться вперед, российское командование приказало штурмовикам использовать гражданскую одежду вместо военной формы.

"Можете выдвигаться, вы же в гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", — дает указание один из оккупантов своему подчиненному, предостерегая от атак украинских беспилотников.

Стоит отметить, что согласно Женевским конвенциям, использование гражданской одежды комбатантами для маскировки (вероломство) является военным преступлением. Такие действия оккупантов подвергают смертельной опасности настоящее мирное население, которое остается в зоне боевых действий, поскольку стирают грань между военными целями и гражданскими лицами.

