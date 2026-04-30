Оккупанты на Ореховском направлении маскируются под гражданских, чтобы избежать ударов ВСУ: "Можете выдвигаться, вы же в гражданке". АУДИО

Российские оккупанты из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ грубо нарушают нормы международного гуманитарного права на Ореховском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новая перехваченная запись разговора захватчиков, обнародованная украинскими разведчиками.

Чтобы минимизировать риски поражения со стороны Сил обороны Украины и скрытно продвигаться вперед, российское командование приказало штурмовикам использовать гражданскую одежду вместо военной формы.

"Можете выдвигаться, вы же в гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", — дает указание один из оккупантов своему подчиненному, предостерегая от атак украинских беспилотников.

Стоит отметить, что согласно Женевским конвенциям, использование гражданской одежды комбатантами для маскировки (вероломство) является военным преступлением. Такие действия оккупантов подвергают смертельной опасности настоящее мирное население, которое остается в зоне боевых действий, поскольку стирают грань между военными целями и гражданскими лицами.

та хоч під папуаса маскуйся , москаля визначити дуже легко .
30.04.2026 17:14 Ответить
А зброю куди ховають?
30.04.2026 17:19 Ответить
У гузно. Не дарма їм кадирівці його розвальцовують.
30.04.2026 17:38 Ответить
На кожну отруту є протиотрута.
30.04.2026 17:40 Ответить
Фу, яка інтонація, як вони паскудно розмовляють, як підораси
30.04.2026 17:44 Ответить
2:19https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85,_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D1%85_%D0%B2%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94.#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Нового Заповіту, «Вбивайте всіх, Господь своїх[(цивільних)] впізнає».
30.04.2026 18:44 Ответить
Поправьте, пожалуйста, ссылку. Нужны прямые слова из Завета
30.04.2026 20:43 Ответить
 
 