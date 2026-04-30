Окупанти на Оріхівському напрямку маскуються під цивільних, щоб уникнути ударів ЗСУ: "Можете выдвигаться, вы ж по гражданке". АУДIО

Російські окупанти зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії зс рф вдаються до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права на Оріхівському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить нове перехоплення розмови загарбників, оприлюднене українськими розвідниками.

Щоб мінімізувати ризики ураження з боку Сил оборони України та приховано просуватися вперед, російське командування наказало штурмовикам використовувати цивільний одяг замість військового однострою.

"Можете выдвигаться, вы ж по гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", - дає настанову один із окупантів своєму підлеглому, застерігаючи від атак українських безпілотників.

Читайте: Окупанта з Росгвардії засудили до 12 років за зґвалтування цивільного в окупованому Херсоні

Варто наголосити, що згідно з Женевськими конвенціями, використання цивільного одягу комбатантами для маскування (віроломство) є воєнним злочином. Такі дії окупантів наражають на смертельну небезпеку справжнє мирне населення, яке залишається в зоні бойових дій, оскільки стирають межу між військовими цілями та цивільними особами.

Дивіться: Окупанти вдарили дроном по пасажирському потягу в Херсоні та цинічно похвалилися кадрами атаки

та хоч під папуаса маскуйся , москаля визначити дуже легко .
30.04.2026 17:14 Відповісти
А зброю куди ховають?
30.04.2026 17:19 Відповісти
У гузно. Не дарма їм кадирівці його розвальцовують.
30.04.2026 17:38 Відповісти
На кожну отруту є протиотрута.
30.04.2026 17:40 Відповісти
Фу, яка інтонація, як вони паскудно розмовляють, як підораси
30.04.2026 17:44 Відповісти
2:19https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85,_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D1%85_%D0%B2%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94.#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Нового Заповіту, «Вбивайте всіх, Господь своїх[(цивільних)] впізнає».
30.04.2026 18:44 Відповісти
Поправьте, пожалуйста, ссылку. Нужны прямые слова из Завета
30.04.2026 20:43 Відповісти
 
 