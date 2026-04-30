Окупанти на Оріхівському напрямку маскуються під цивільних, щоб уникнути ударів ЗСУ: "Можете выдвигаться, вы ж по гражданке". АУДIО

Російські окупанти зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії зс рф вдаються до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права на Оріхівському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить нове перехоплення розмови загарбників, оприлюднене українськими розвідниками.

Щоб мінімізувати ризики ураження з боку Сил оборони України та приховано просуватися вперед, російське командування наказало штурмовикам використовувати цивільний одяг замість військового однострою.

"Можете выдвигаться, вы ж по гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", - дає настанову один із окупантів своєму підлеглому, застерігаючи від атак українських безпілотників.

Варто наголосити, що згідно з Женевськими конвенціями, використання цивільного одягу комбатантами для маскування (віроломство) є воєнним злочином. Такі дії окупантів наражають на смертельну небезпеку справжнє мирне населення, яке залишається в зоні бойових дій, оскільки стирають межу між військовими цілями та цивільними особами.

