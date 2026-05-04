Минус 300 тысяч долларов: пограничники сбили редкий российский разведывательный дрон "Мерлин" в Харьковской области
Силы обороны Украины продолжают "ослеплять" врага, уничтожая его средства воздушной разведки. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения РУБпАК "СТРИКС" Государственной пограничной службы ликвидировали очередную дорогостоящую цель.
На территории Харьковской области пограничники обнаружили и сбили российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР". Этот дрон считается довольно редким и сложным для перехвата из-за своих технических характеристик.
Дрон используется оккупантами для ведения разведки и наблюдения в автоматическом и полуавтоматическом режимах. По предварительным данным, цена одного такого комплекса составляет около $300 000.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапською - "Мерін"...