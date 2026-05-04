Мінус 300 тисяч доларів: прикордонники збили рідкісний російський розвідувальний дрон "Мерлін" на Харківщині. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують "осліплювати" ворога, знищуючи його засоби повітряної розвідки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу РУБпАК "СТРІКС" Державної прикордонної служби ліквідували чергову дороговартісну ціль.

На території Харківської області прикордонники виявили та приземлили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР". Цей дрон вважається доволі рідкісним і складним для перехоплення через свої технічні характеристики.

Дрон використовується окупантами для ведення розвідки та спостереження у автоматичному та напівавтоматичному режимах. За попередніми даними, ціна одного такого комплексу становить близько $300 000.

безпілотник БпЛА ДПСУ Держприкордонслужба Харківська область
Якій він "Мерлін" ?
Кацапською - "Мерін"...
04.05.2026 15:56 Відповісти
Екс-голова ДПСУ, теж чималенькі суми на «зеленського коридорах» збивав!! Єрмак з татаровим та керманичем УДО, це добре знають, оту ціну від суркісів, шурми, шиферів, …
04.05.2026 16:01 Відповісти
 
 