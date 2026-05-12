В российском Магнитогорске прохожий натравил охрану на спортсменов из-за прыжков на скакалке: "Кто не скачет, тот москаль? За Украину прыгаете?". ВИДЕО

В российском Магнитогорске занятия спортом на свежем воздухе едва не закончились задержанием из-за политической паранойи местных жителей. Спортивный блогер и тренер опубликовал видео, на котором запечатлены абсурдные претензии со стороны случайного прохожего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время групповой тренировки по прыжкам на скакалке к группе подошел мужчина с вопросом: "За Украину прыгаете? " и объяснил свою логику лозунгом времен украинского Майдана —"Кто не скачет, тот москаль", заявив, что любые прыжки теперь выглядят подозрительно.

