В российском Магнитогорске прохожий натравил охрану на спортсменов из-за прыжков на скакалке: "Кто не скачет, тот москаль? За Украину прыгаете?". ВИДЕО
В российском Магнитогорске занятия спортом на свежем воздухе едва не закончились задержанием из-за политической паранойи местных жителей. Спортивный блогер и тренер опубликовал видео, на котором запечатлены абсурдные претензии со стороны случайного прохожего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время групповой тренировки по прыжкам на скакалке к группе подошел мужчина с вопросом: "За Украину прыгаете? " и объяснил свою логику лозунгом времен украинского Майдана —"Кто не скачет, тот москаль", заявив, что любые прыжки теперь выглядят подозрительно.
І прогримить, над "Вяликай Рассией", лозунг: "БЕЙ ХАХЛОВ, СПАСАЙ РАССИЮ!!!"
Тим паче як мінімум дивно на 12-му році війни писати про початок пошуків хахлів на росії.
А це газета за 1999 рік. Напередодні матчу між збірними України та рф у москві 9 жовтня.
Придивися до лоба кота! У нього характерний малюнок, притаманний саме диким лісовим котам Європи - "ТРИЗУБ"! Коли з Єгипту, у Європу, почали завозить котів "нубійських", то кішки їхні почали "плутаться" з місцевими дикими. І ті передали їм цю характерну ознаку...
- Паслушайте, «хахлы», вы нас, рассеян, постоянно обвиняете в фальсификации истории… На себя пасматрите … В Чернигаве, на стенах собора 10 века, высекли избражение двуглавого орла - а он у нас, на Маскве, аснованной в 1147-м году, появился лишь в 15 веке… Денег фальшивых начеканили, якобы эпохи Великорусского князя Владимира Первого, с вашим бандеровским «тризубом»… Даже забрались в Собор Святого Петра, в Риме, и на портрет Владимира Великого свой «тризуб» пририсовали!...
- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з «тризубом» на лобі…
сподіваюся, вони почнуть за пригання, кольори, слово з акцентом, за їжу
(наприклад українці і європейці їдять? у них є рот? в кого є рот той за них)
мочити одне одного пачками
а взагалі то,
набираєте в пошуковику "кто нє пригаєт, тот чурка", натискаєте відео і дивіться на скачущих орків...
Тепер треба всім чмоскалям повідомити, що люба чарка випита 1го січня вважається актом святкування дня народження Степана Андрійовича Бандери.
Будьті бдітельни!