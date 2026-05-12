У російському Магнітогорську перехожий нацькував охорону на спортсменів через стрибки на скакалці: "Кто не скачет тот москаль? За Украину прыгаете? ". ВIДЕО

У російському Магнітогорську заняття спортом на свіжому повітрі ледь не закінчилося затриманням через політичну параною місцевих жителів. Спортивний блогер та тренер опублікував відео, на якому зафіксовано абсурдні претензії з боку випадкового перехожого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час колективного тренування зі стрибків на скакалці до групи підійшов чоловік із запитанням: "За Украину прыгаете?" і пояснив свою логіку гаслом часів українського Майдану - "Кто не скачет тот москаль", заявивши, що будь-які стрибки тепер підозрілі.

