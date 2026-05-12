У російському Магнітогорську перехожий нацькував охорону на спортсменів через стрибки на скакалці: "Кто не скачет тот москаль? За Украину прыгаете? ". ВIДЕО

У російському Магнітогорську заняття спортом на свіжому повітрі ледь не закінчилося затриманням через політичну параною місцевих жителів. Спортивний блогер та тренер опублікував відео, на якому зафіксовано абсурдні претензії з боку випадкового перехожого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час колективного тренування зі стрибків на скакалці до групи підійшов чоловік із запитанням: "За Украину прыгаете?" і пояснив свою логіку гаслом часів українського Майдану - "Кто не скачет тот москаль", заявивши, що будь-які стрибки тепер підозрілі.

Читайте: Російських і білоруських спортсменів допустили до змагань у водних видах спорту із державною символікою

політика (5271) спорт (1710) русний мир (494)
Топ коментарі
в котре довели що ,,кацап це тварина,, далека від людини,,.....
12.05.2026 09:43
12.05.2026 09:43 Відповісти
Це буває, коли замість мозку антена для прийому телесигналу.
12.05.2026 09:47
12.05.2026 09:47 Відповісти
Нічого... Це тільки ПОЧАТОК... Далі буде полювання на "ШОкаючих", на прізвища українського походження... Всяких "Іваненків", "Кирилюків", та інших...
І прогримить, над "Вяликай Рассией", лозунг: "БЕЙ ХАХЛОВ, СПАСАЙ РАССИЮ!!!"
12.05.2026 09:49 Відповісти
тварини це ті що дають молоко, м'ясо, сало і т.п. тому не ображайте тварин. тут підходе-тварюко чи свинособака.
12.05.2026 10:16
12.05.2026 10:16 Відповісти
А мне Дед понравился)) мочи их дед дальше. Пойди повырывай столбы с пешеходными знаками-они сине-жёлтого цвета. И вообще-потребуй запретить на России эти цвета. Например на светофоре- шоб шёл кацап на зелёный-а тут херак, и сразу красный. И сразу камазом по ипальнику..
12.05.2026 11:29
12.05.2026 11:29 Відповісти
12.05.2026 09:47 Відповісти
Так они без кастрюли прыгали, это не считается!!😂🤡😅🤣🤪
12.05.2026 09:48
12.05.2026 09:48 Відповісти
І чому мене це не дивує
12.05.2026 09:49 Відповісти
12.05.2026 09:49 Відповісти
Пусть лучше друг друга мочат,чем сюда лезут
12.05.2026 10:00
12.05.2026 10:00 Відповісти
Та в тому-то, і проблема... Ти Конан Дойла, читав? Його оповідання "Барвиста стрічка"? М зараз перебуваємо саме "всередині сюжету" саме цього оповідання. Коли натравлена, на жертву, гадюка, отримавши по голові, від Шерлока Холмса, розвертається, і повзе назад... Скоро вона почне кусать кожного, хто попадеться на її шляху, в тій "кімнаті", куди її загнали...
12.05.2026 10:14
12.05.2026 10:14 Відповісти
Це совєтскій спорт...
12.05.2026 10:58 Відповісти
І ЩО? Я про це знаю - тому і написав те, що написав...
12.05.2026 11:00
12.05.2026 11:00 Відповісти
Тому що твій якоби "початок" відбувався ще при ссср - коли країну поділил на "хахлов", "хачей", "жидов", "чукчей",...
12.05.2026 11:03
12.05.2026 11:03 Відповісти
НУ І? Від мене ти чого добиваєшся? Мені про подібне було відомо, ще з 80-х років - коли я став дорослим, і потрапив у "многонацианальный каллектив" - у армію... До друкування твоєї газети залишався ще ДЕСЯТОК РОКІВ...
12.05.2026 11:13
12.05.2026 11:13 Відповісти
... уточнив що це не початок - а продовження - див. вище.
Тим паче як мінімум дивно на 12-му році війни писати про початок пошуків хахлів на росії.
12.05.2026 11:36 Відповісти
А я тобі "уточнив", ще більше... На цьому "ставимо крапку"...
12.05.2026 11:48
12.05.2026 11:48 Відповісти
Це кацапський. Після розвалу совка
12.05.2026 14:40
12.05.2026 14:40 Відповісти
Совок здох у 1991 році.
А це газета за 1999 рік. Напередодні матчу між збірними України та рф у москві 9 жовтня.
12.05.2026 15:19 Відповісти
Растрєлять! Два раза!
12.05.2026 09:50 Відповісти
Правильно бдительный гражданин сделал замечание-на рассее можно только ползать,как дождевые червяки,а на колени подыматься только для того,чтоб поцеловать барину руку,которой он бросает обьедки плебсу.
12.05.2026 09:52
12.05.2026 09:52 Відповісти
Квашені огірки любиш - значить трипер маєш! Наука логіка називається.
12.05.2026 09:52
12.05.2026 09:52 Відповісти
12.05.2026 09:53 Відповісти
Подивившись на фото, тобою приведене, сказав , сам собі: "Бідні коти! Вони - НАСТУПНІ!"
Придивися до лоба кота! У нього характерний малюнок, притаманний саме диким лісовим котам Європи - "ТРИЗУБ"! Коли з Єгипту, у Європу, почали завозить котів "нубійських", то кішки їхні почали "плутаться" з місцевими дикими. І ті передали їм цю характерну ознаку...

- Паслушайте, «хахлы», вы нас, рассеян, постоянно обвиняете в фальсификации истории… На себя пасматрите … В Чернигаве, на стенах собора 10 века, высекли избражение двуглавого орла - а он у нас, на Маскве, аснованной в 1147-м году, появился лишь в 15 веке… Денег фальшивых начеканили, якобы эпохи Великорусского князя Владимира Первого, с вашим бандеровским «тризубом»… Даже забрались в Собор Святого Петра, в Риме, и на портрет Владимира Великого свой «тризуб» пририсовали!...

- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з «тризубом» на лобі…
12.05.2026 12:31 Відповісти
начнуть бить хахлов на кацапії і вспомнять що рідня їх в Україні-доведеться вводити війська туди для захисту україномовних-
12.05.2026 09:59
12.05.2026 09:59 Відповісти
Нахєр вони тут треба? Хай там вигрібають. Там у всіх є "роцтвіннічкі".🤮🤮🤮
12.05.2026 14:42
12.05.2026 14:42 Відповісти
А нам не все одно, чим займаються пересічні кацапські павуки в банці?
12.05.2026 10:06
12.05.2026 10:06 Відповісти
яке тупе
сподіваюся, вони почнуть за пригання, кольори, слово з акцентом, за їжу
(наприклад українці і європейці їдять? у них є рот? в кого є рот той за них)
мочити одне одного пачками

а взагалі то,
набираєте в пошуковику "кто нє пригаєт, тот чурка", натискаєте відео і дивіться на скачущих орків...
12.05.2026 10:08 Відповісти
Чарівно...)))
Тепер треба всім чмоскалям повідомити, що люба чарка випита 1го січня вважається актом святкування дня народження Степана Андрійовича Бандери.
Будьті бдітельни!
12.05.2026 10:18 Відповісти
Дайте йому фарбу, нехай замальовує небо та поля пшениці! Якісь вони підозріло жовто-блакитні!
12.05.2026 10:38
12.05.2026 10:38 Відповісти
Просто феєрично
12.05.2026 11:35 Відповісти
Бєлочка она такая

 
 