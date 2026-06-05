Российская пропагандистская машина, которая годами рассказывала о "молниеносных победах" и технологическом превосходстве армии РФ, продолжает кардинально менять риторику на фоне тяжелых потерь и неспособности справиться с украинскими технологиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, один из рупоров Кремля Александр Сладков сделал неожиданно откровенное заявление о реальном положении дел на передовой.

Пропагандист вынужден транслировать совершенно другие тезисы. Описывая ситуацию на поле боя и колоссальные трудности российских штурмовых групп, он признал доминирование Сил обороны Украины в воздухе.

"Дела таковы, что у ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика", — уполномочен заявить Сладков.

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