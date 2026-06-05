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Пропагандист Сладков о войне: "У ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего штурмовика". ВИДЕО

Российская пропагандистская машина, которая годами рассказывала о "молниеносных победах" и технологическом превосходстве армии РФ, продолжает кардинально менять риторику на фоне тяжелых потерь и неспособности справиться с украинскими технологиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, один из рупоров Кремля Александр Сладков сделал неожиданно откровенное заявление о реальном положении дел на передовой.

Пропагандист вынужден транслировать совершенно другие тезисы. Описывая ситуацию на поле боя и колоссальные трудности российских штурмовых групп, он признал доминирование Сил обороны Украины в воздухе.

"Дела таковы, что у ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика", — уполномочен заявить Сладков.

Смотрите: Пропагандист Карнаухов предлагает "сбросить" "Орешник" на Польшу и угрожает Румынии: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!". ВИДЕО

Читайте: РФ резко наращивает производство FPV-дронов и расширяет собственные беспилотные войска, копируя украинские решения, — Сырский

Автор: 

беспилотник (5285) кремль (757) производство (613) пропаганда (3774)
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Топ комментарии
+15
І на тебе дрон знайдется, 3,14дор руснявий.
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05.06.2026 14:52 Ответить
+10
Тому що ми щедрий і не жадібний народ....
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05.06.2026 14:51 Ответить
+6
вистачить не тільки на штурмовиків - у Севастополі вже закінчується цукор і сіль.
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05.06.2026 14:56 Ответить
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Тому що ми щедрий і не жадібний народ....
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05.06.2026 14:51 Ответить
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05.06.2026 16:08 Ответить
І на тебе дрон знайдется, 3,14дор руснявий.
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05.06.2026 14:52 Ответить
Буде і 20.
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05.06.2026 14:55 Ответить
вистачить не тільки на штурмовиків - у Севастополі вже закінчується цукор і сіль.
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05.06.2026 14:56 Ответить
нічого скоро буде легше нафта з Туапсе вже на підході !
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05.06.2026 15:06 Ответить
там свого мазута давно вистачає. https://ua.krymr.com/a/krym-kurortnyy-sezon-vidpochynok-talony-na-benzyn-mazut-na-plyazhakh/33770250.html Протягом квітня - травня на різних пляжах від Судака до Севастополя фіксувалися викиди мазуту. Особливо часто - на пляжах перлини Південного узбережжя - Великої Ялти. Соціальні мережі та телеграм-канали переповнені фото і відео шматків та плям мазуту на кримських пляжах.
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05.06.2026 15:15 Ответить
та скільки там того мазуту , навіть спину нормально не намастиш !
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05.06.2026 15:35 Ответить
шо кацапчику, плющить?
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05.06.2026 15:16 Ответить
ти тільки не шукай швидких заробітків у тєлєграмі, тоді у тебе є шас дожити до пенсії. Головне - не ляпати зайвого в офлайні.
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05.06.2026 15:20 Ответить
а шо, з Воронєжа таки дивишся? Не зловживай, бо нерви не залізні, може і нервовий зрив статись.
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05.06.2026 15:28 Ответить
Нехай камні з неба перемелюють.
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05.06.2026 16:13 Ответить
камнєй теж нема, можно тільки пластику намолоти із залишків "хорнетів".
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05.06.2026 16:17 Ответить
най їм х...ло рязанського цукру підкине, що з 1999 року залишився
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05.06.2026 16:24 Ответить
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05.06.2026 15:02 Ответить
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05.06.2026 15:05 Ответить
Ну так -- не все коту Масниця! Часи змінюються.
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05.06.2026 15:21 Ответить
Не 22-й рік.
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05.06.2026 16:32 Ответить
Ще й безграмотні вкрай ті москалі: пишуть рубекон…
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05.06.2026 16:23 Ответить
 
 