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Пропагандист Сладков про війну: "У ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего штурмовика". ВIДЕО
Російська пропагандистська машина, яка роками розповідала про "блискавичні перемоги" та технологічну перевагу армії РФ, продовжує кардинально змінювати риторику на тлі важких втрат та нездатності впоратися з українськими технологіями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із рупорів Кремля Олександр Сладков, зробив несподівано відверту заяву про реальний стан справ на передовій.
Пропагандист змушений транслювати зовсім інші тези. Описуючи ситуацію на полі бою та колосальні труднощі російських штурмових груп, він визнав домінування Сил оборони України в повітрі.
"Дела такие, что у ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика", - уповноважений заявити Сладков.
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