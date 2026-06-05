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Новини Відео Безпілотні технології
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Пропагандист Сладков про війну: "У ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего штурмовика". ВIДЕО

Російська пропагандистська машина, яка роками розповідала про "блискавичні перемоги" та технологічну перевагу армії РФ, продовжує кардинально змінювати риторику на тлі важких втрат та нездатності впоратися з українськими технологіями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із рупорів Кремля Олександр Сладков, зробив несподівано відверту заяву про реальний стан справ на передовій.

Пропагандист змушений транслювати зовсім інші тези. Описуючи ситуацію на полі бою та колосальні труднощі російських штурмових груп, він визнав домінування Сил оборони України в повітрі.

"Дела такие, что у ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика", - уповноважений заявити Сладков.

Дивіться: Пропагандист Карнаухов пропонує "уронить" "Орешник" на Польщу і погрожує Румунії: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!". ВIДЕО

Читайте: РФ різко нарощує виробництво FPV-дронів і масштабує власні безпілотні війська, копіюючи українські рішення, - Сирський

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) кремль (570) виробництво (2006) пропаганда (2924)
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Топ коментарі
+15
І на тебе дрон знайдется, 3,14дор руснявий.
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05.06.2026 14:52 Відповісти
+10
Тому що ми щедрий і не жадібний народ....
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05.06.2026 14:51 Відповісти
+6
вистачить не тільки на штурмовиків - у Севастополі вже закінчується цукор і сіль.
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05.06.2026 14:56 Відповісти
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Тому що ми щедрий і не жадібний народ....
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05.06.2026 14:51 Відповісти
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05.06.2026 16:08 Відповісти
І на тебе дрон знайдется, 3,14дор руснявий.
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05.06.2026 14:52 Відповісти
Буде і 20.
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05.06.2026 14:55 Відповісти
вистачить не тільки на штурмовиків - у Севастополі вже закінчується цукор і сіль.
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05.06.2026 14:56 Відповісти
нічого скоро буде легше нафта з Туапсе вже на підході !
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05.06.2026 15:06 Відповісти
там свого мазута давно вистачає. https://ua.krymr.com/a/krym-kurortnyy-sezon-vidpochynok-talony-na-benzyn-mazut-na-plyazhakh/33770250.html Протягом квітня - травня на різних пляжах від Судака до Севастополя фіксувалися викиди мазуту. Особливо часто - на пляжах перлини Південного узбережжя - Великої Ялти. Соціальні мережі та телеграм-канали переповнені фото і відео шматків та плям мазуту на кримських пляжах.
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05.06.2026 15:15 Відповісти
та скільки там того мазуту , навіть спину нормально не намастиш !
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05.06.2026 15:35 Відповісти
шо кацапчику, плющить?
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05.06.2026 15:16 Відповісти
ти тільки не шукай швидких заробітків у тєлєграмі, тоді у тебе є шас дожити до пенсії. Головне - не ляпати зайвого в офлайні.
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05.06.2026 15:20 Відповісти
а шо, з Воронєжа таки дивишся? Не зловживай, бо нерви не залізні, може і нервовий зрив статись.
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05.06.2026 15:28 Відповісти
Нехай камні з неба перемелюють.
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05.06.2026 16:13 Відповісти
камнєй теж нема, можно тільки пластику намолоти із залишків "хорнетів".
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05.06.2026 16:17 Відповісти
най їм х...ло рязанського цукру підкине, що з 1999 року залишився
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05.06.2026 16:24 Відповісти
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05.06.2026 15:02 Відповісти
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05.06.2026 15:05 Відповісти
Ну так -- не все коту Масниця! Часи змінюються.
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05.06.2026 15:21 Відповісти
Не 22-й рік.
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05.06.2026 16:32 Відповісти
Ще й безграмотні вкрай ті москалі: пишуть рубекон…
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05.06.2026 16:23 Відповісти
 
 