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Новости Видео Взрывы в россии Пожар в России
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Взрывы прогремели в российском Дагестане: вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. ВИДЕО

Вечером 9 июня в российском городе Кизилюрт, расположенном в Дагестане, прогремели как минимум три взрыва и вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе.

Об этом пишут российские СМИ и сообщает Telegram-канал Astra, передает  Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным российского МЧС, три взрыва произошли между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах в Кизилюртовском районе на магистральном газопроводе "Моздок — Казимагомед".

Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления власти объявили об эвакуации — из самого Кизилюрта вывезли более 140 человек.

Как пишет Telegram-канал Baza, газовая труба взорвалась рядом с АЗС в Кизилюрте — вследствие чего над городом поднялся огромный огненный факел — причем газ под высоким давлением продолжал вырываться наружу и гореть.

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Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. К ликвидации масштабного пожара привлекли 25 спасателей и 7 единиц специальной техники. Причины взрывов на объекте газовой инфраструктуры российская сторона не называет.

Уже в 22:00 ТАСС со ссылкой на МЧС по Дагестану сообщило, что "факельное горение" на месте взрыва якобы ликвидировано.

Что предшествовало?

  • Напомним, 8 июня около 18:00 по местному времени в России в Санкт-Петербурге на машиностроительном заводе "Арсенал" произошел взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты. Есть погибшие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел в районе одного из заводов российского Нижнекамска: есть погибшие, 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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взрыв (6925) газопровод (835) Дагестан (139) пожар (6034) россия (97856)
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"Там где даги, там напряги..." (с)
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09.06.2026 23:30 Ответить
Barbeque Time!
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09.06.2026 23:34 Ответить
Сподіваюся жодна 🐑 не постраждала.
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09.06.2026 23:35 Ответить
видно шо всі раді, нравицця як воно горить, бігають суєтяться ))
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09.06.2026 23:36 Ответить
Вах,шяшлік,карошій будєт!
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09.06.2026 23:36 Ответить
Сруськаі дагестанці, радіють за московитів сруськіх!!
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09.06.2026 23:39 Ответить
то парашні 3 групи дівєрсантів, по газовій трубі в центр кизилюрта зайти хотіли, усталі лізти та остановились й перекурить вирішили ))
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09.06.2026 23:40 Ответить
https://maps.app.goo.gl/hFfy3N5srB8wLNYp9

Коли вже нарешті сюди завітають "добрі" дрони?
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09.06.2026 23:55 Ответить
А в липні-серпні ще тайга запалає..
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09.06.2026 23:56 Ответить
 
 