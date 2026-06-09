Взрывы прогремели в российском Дагестане: вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. ВИДЕО

Вечером 9 июня в российском городе Кизилюрт, расположенном в Дагестане, прогремели как минимум три взрыва и вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе.

Об этом пишут российские СМИ и сообщает Telegram-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным российского МЧС, три взрыва произошли между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах в Кизилюртовском районе на магистральном газопроводе "Моздок — Казимагомед".

Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления власти объявили об эвакуации — из самого Кизилюрта вывезли более 140 человек.

Как пишет Telegram-канал Baza, газовая труба взорвалась рядом с АЗС в Кизилюрте — вследствие чего над городом поднялся огромный огненный факел — причем газ под высоким давлением продолжал вырываться наружу и гореть.

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Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. К ликвидации масштабного пожара привлекли 25 спасателей и 7 единиц специальной техники. Причины взрывов на объекте газовой инфраструктуры российская сторона не называет.

Уже в 22:00 ТАСС со ссылкой на МЧС по Дагестану сообщило, что "факельное горение" на месте взрыва якобы ликвидировано.

Что предшествовало?

Напомним, 8 июня около 18:00 по местному времени в России в Санкт-Петербурге на машиностроительном заводе "Арсенал" произошел взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты. Есть погибшие.

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