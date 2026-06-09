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Вибухи пролунали у російському Дагестані: спалахнула масштабна пожежа на газопроводі. ВIДЕО

Увечері 9 червня, у російському місті Кизилюрт, що в Дагестані, пролунали щонайменше три вибухи та спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі.

Про це пишуть російські ЗМІ та повідомляє Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними російського МНС, три вибухи сталися між населеними пунктами Бавтугай і Гельбах у Кизилюртовському районі на магістральному газопроводі "Моздок — Казімагомед".

Через загрозу поширення вогню та сильне задимлення влада оголосила про евакуацію — із самого Кизилюрта вивезли понад 140 людей.

Як пише Telegram-канал Baza, газова труба вибухнула поруч з АЗС у Кизилюрті — внаслідок чого над містом здійнявся величезний вогняний факел — причому газ під високим тиском продовжував вириватися назовні та горіти.

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Інформації про постраждалих або загиблих станом на зараз немає. До ліквідації масштабної пожежі залучили 25 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки. Причини вибухів на об'єкті газової інфраструктури російська сторона не називає.

Вже о 22:00 ТАСС із посиланням на МНС по Дагестану повідомило, що "факельне горіння" на місці вибуху нібито ліквідовано.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 8 червня близько 18:00 за місцевим часом у Росії в Санкт-Петербурзі на машинобудівному заводі "Арсенал" стався вибух в ангарі, де зберігаються хімічні реагенти. Є загиблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у районі одного із заводів російського Нижньокамська: є загиблі, 50 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4737) газопровід (1547) Дагестан (79) пожежа (4480) росія (70371)
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Топ коментарі
+5
Barbeque Time!
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09.06.2026 23:34 Відповісти
+5
Сподіваюся жодна 🐑 не постраждала.
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09.06.2026 23:35 Відповісти
+4
видно шо всі раді, нравицця як воно горить, бігають суєтяться ))
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09.06.2026 23:36 Відповісти
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"Там где даги, там напряги..." (с)
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09.06.2026 23:30 Відповісти
Barbeque Time!
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09.06.2026 23:34 Відповісти
Or toasted marshmallow 😁
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10.06.2026 00:01 Відповісти
Сподіваюся жодна 🐑 не постраждала.
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09.06.2026 23:35 Відповісти
видно шо всі раді, нравицця як воно горить, бігають суєтяться ))
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09.06.2026 23:36 Відповісти
Вах,шяшлік,карошій будєт!
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09.06.2026 23:36 Відповісти
Сруськаі дагестанці, радіють за московитів сруськіх!!
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09.06.2026 23:39 Відповісти
то парашні 3 групи дівєрсантів, по газовій трубі в центр кизилюрта зайти хотіли, усталі лізти та остановились й перекурить вирішили ))
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09.06.2026 23:40 Відповісти
https://maps.app.goo.gl/hFfy3N5srB8wLNYp9

Коли вже нарешті сюди завітають "добрі" дрони?
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09.06.2026 23:55 Відповісти
А в липні-серпні ще тайга запалає..
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09.06.2026 23:56 Відповісти
Повезло пітарам, а могло ж бути як в 1989.
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10.06.2026 00:03 Відповісти
https://maps.app.goo.gl/VwLNBNksDWoXWzU58

Сюди теж непогано було б навідатись дронами. (це інформація для тих хто моніторить інтернет)😎
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10.06.2026 00:15 Відповісти
 
 