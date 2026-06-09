Вибухи пролунали у російському Дагестані: спалахнула масштабна пожежа на газопроводі. ВIДЕО
Увечері 9 червня, у російському місті Кизилюрт, що в Дагестані, пролунали щонайменше три вибухи та спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі.
Про це пишуть російські ЗМІ та повідомляє Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними російського МНС, три вибухи сталися між населеними пунктами Бавтугай і Гельбах у Кизилюртовському районі на магістральному газопроводі "Моздок — Казімагомед".
Через загрозу поширення вогню та сильне задимлення влада оголосила про евакуацію — із самого Кизилюрта вивезли понад 140 людей.
Як пише Telegram-канал Baza, газова труба вибухнула поруч з АЗС у Кизилюрті — внаслідок чого над містом здійнявся величезний вогняний факел — причому газ під високим тиском продовжував вириватися назовні та горіти.
Інформації про постраждалих або загиблих станом на зараз немає. До ліквідації масштабної пожежі залучили 25 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки. Причини вибухів на об'єкті газової інфраструктури російська сторона не називає.
Вже о 22:00 ТАСС із посиланням на МНС по Дагестану повідомило, що "факельне горіння" на місці вибуху нібито ліквідовано.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 червня близько 18:00 за місцевим часом у Росії в Санкт-Петербурзі на машинобудівному заводі "Арсенал" стався вибух в ангарі, де зберігаються хімічні реагенти. Є загиблі.
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