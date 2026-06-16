Россиянин наблюдает с балкона за пожаром на московском НПЗ и размышляет о перспективах его восстановления: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВИДЕО
В ночь на 16 июня на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) начался масштабный пожар в результате очередного авиаудара. Очевидцы в российской столице засняли на видео огромный столб огня и густого черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из местных жителей снял кадры пожара непосредственно с балкона своей квартиры.
Россиянин эмоционально и с использованием нецензурной лексики прокомментировал разрушительные последствия попадания, констатировав, что предприятие понесло критические повреждения и вряд ли сможет продолжить работу в ближайшее время.
"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатирует россиянин, наблюдая за пожаром.
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внаслідок чергової повітряної атаки
Тобто вже не вперше долітають.
І так, щоб побачити, як горить все підприємство, гойда, мацквіч, в туапсіну або усть-лугу. Тут - точкове ураження головної технологічної установки.
І ето істіна, кацап.
за таке висловлювання і викинуть з балкона
в перекладі людською мовою - Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення Джерело: https://censor.net/ua/v4008625
🤣