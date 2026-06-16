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Новости Видео Удар по НПЗ в Москве
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Россиянин наблюдает с балкона за пожаром на московском НПЗ и размышляет о перспективах его восстановления: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВИДЕО

В ночь на 16 июня на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) начался масштабный пожар в результате очередного авиаудара. Очевидцы в российской столице засняли на видео огромный столб огня и густого черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из местных жителей снял кадры пожара непосредственно с балкона своей квартиры.

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Россиянин эмоционально и с использованием нецензурной лексики прокомментировал разрушительные последствия попадания, констатировав, что предприятие понесло критические повреждения и вряд ли сможет продолжить работу в ближайшее время.

"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатирует россиянин, наблюдая за пожаром.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО

Читайте: Повреждена ключевая установка по переработке нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ

Автор: 

москва (3081) НПЗ (528) пожар (6042) дроны (7385)
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Топ комментарии
+7
Не лізли б в Україну, цього б не було. Вмикайте логіку, якщо вона десь ще є у вас. Будете горіти.
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16.06.2026 13:54 Ответить
+7
Кацап і логіка?
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16.06.2026 13:55 Ответить
+5
>> Опять прілєтєло нах#й. П#зда єму.

І ето істіна, кацап.
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16.06.2026 13:56 Ответить
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Опять прилетело
внаслідок чергової повітряної атаки
Тобто вже не вперше долітають.
І так, щоб побачити, як горить все підприємство, гойда, мацквіч, в туапсіну або усть-лугу. Тут - точкове ураження головної технологічної установки.
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16.06.2026 13:53 Ответить
"опять" - тому шо 17 травня прилітало, але тоді дрон до АВТ не долетів, і НПЗ відбувся легким переляком.
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16.06.2026 14:24 Ответить
Не лізли б в Україну, цього б не було. Вмикайте логіку, якщо вона десь ще є у вас. Будете горіти.
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16.06.2026 13:54 Ответить
Кацап і логіка?
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16.06.2026 13:55 Ответить
Ні, якщо там повний кацап, то і мови нема про що вести.
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16.06.2026 14:23 Ответить
>> Опять прілєтєло нах#й. П#зда єму.

І ето істіна, кацап.
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16.06.2026 13:56 Ответить
Скоро цього смільчака на московії виловлять
за таке висловлювання і викинуть з балкона
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16.06.2026 13:56 Ответить
***** -- *****.
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16.06.2026 14:03 Ответить
"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", Джерело: https://censor.net/ua/v4008625

в перекладі людською мовою - Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення Джерело: https://censor.net/ua/v4008625

🤣
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16.06.2026 14:04 Ответить
😂👍
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16.06.2026 14:38 Ответить
Лєпота то какая!
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16.06.2026 14:09 Ответить
Якщо країна під керівництвом дедушкі накривається половим органом бабушкі, то це вже не дедушка і навіть не бабушка, а більше схоже на танець маленьких лебідей.
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16.06.2026 14:23 Ответить
Красиво! 😀
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16.06.2026 14:24 Ответить
Так одні кажуть, що пожар вже потушили і на роботу заводу це не вплинуло, то хто бреше?
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16.06.2026 14:37 Ответить
ну так, після влучання дрона в установку ЕЛОУ-АВТ головне - загасити пожежу, і далі вона одразу почне фунціонувати как ні чом нє бивало. Це вам будь-який іксперд у тєлєграмі пояснить.
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16.06.2026 14:47 Ответить
для маскви це не страшно, бо у них там цифровізація - будуть свої 20 літрів по QR-коду отримувати. Треба працювати далі "на благо масквічєй" - там щось рязанський НПЗ причаївся після травневої атаки, та і не зайве було би відвідати дронам ЛВДС "Володарская", яка качає нафту на МНПЗ та паливо на АЗС вздовж великої кільцевої дороги і на аеропорти маскви.
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16.06.2026 14:40 Ответить
і це, по Москві, ми ще і не починали..
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16.06.2026 14:56 Ответить
 
 