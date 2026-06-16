Россиянин наблюдает с балкона за пожаром на московском НПЗ и размышляет о перспективах его восстановления: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВИДЕО

В ночь на 16 июня на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) начался масштабный пожар в результате очередного авиаудара. Очевидцы в российской столице засняли на видео огромный столб огня и густого черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из местных жителей снял кадры пожара непосредственно с балкона своей квартиры.

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Россиянин эмоционально и с использованием нецензурной лексики прокомментировал разрушительные последствия попадания, констатировав, что предприятие понесло критические повреждения и вряд ли сможет продолжить работу в ближайшее время.

"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатирует россиянин, наблюдая за пожаром.

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