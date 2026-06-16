Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВIДЕО

E ніч на 16 червня на території Московського нафтопереробного заводу (НПЗ) спалахнула масштабна пожежа внаслідок чергової повітряної атаки. Очевидці в російській столиці зафіксували на відео величезний стовп вогню та густого чорного диму, що підіймається над промисловою зоною підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із місцевих жителів зняв кадри пожежі безпосередньо з балкона власної квартири.

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Росіянин емоційно та з використанням нецензурної лексики прокоментував руйнівні наслідки влучання, констатувавши, що підприємство зазнало критичних пошкоджень і навряд чи зможе продовжити роботу найближчим часом.

"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатує росіянин, споглядаючи пожежу.

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