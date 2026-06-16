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Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВIДЕО
E ніч на 16 червня на території Московського нафтопереробного заводу (НПЗ) спалахнула масштабна пожежа внаслідок чергової повітряної атаки. Очевидці в російській столиці зафіксували на відео величезний стовп вогню та густого чорного диму, що підіймається над промисловою зоною підприємства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із місцевих жителів зняв кадри пожежі безпосередньо з балкона власної квартири.
Росіянин емоційно та з використанням нецензурної лексики прокоментував руйнівні наслідки влучання, констатувавши, що підприємство зазнало критичних пошкоджень і навряд чи зможе продовжити роботу найближчим часом.
"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатує росіянин, споглядаючи пожежу.
Топ коментарі
+12 Oleksandr Yur
показати весь коментар16.06.2026 13:54 Відповісти Посилання
+12 Oresta Bartka
показати весь коментар16.06.2026 13:55 Відповісти Посилання
+8 George Highbaud
показати весь коментар16.06.2026 13:56 Відповісти Посилання
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внаслідок чергової повітряної атаки
Тобто вже не вперше долітають.
І так, щоб побачити, як горить все підприємство, гойда, мацквіч, в туапсіну або усть-лугу. Тут - точкове ураження головної технологічної установки.
І ето істіна, кацап.
за таке висловлювання і викинуть з балкона
в перекладі людською мовою - Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення Джерело: https://censor.net/ua/v4008625
🤣