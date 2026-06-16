УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12067 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удар по НПЗ в Москві
5 213 18

Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення: "Опять прилетело нах#й. П#зда ему". ВIДЕО

E ніч на 16 червня на території Московського нафтопереробного заводу (НПЗ) спалахнула масштабна пожежа внаслідок чергової повітряної атаки. Очевидці в російській столиці зафіксували на відео величезний стовп вогню та густого чорного диму, що підіймається над промисловою зоною підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із місцевих жителів зняв кадри пожежі безпосередньо з балкона власної квартири.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіянин емоційно та з використанням нецензурної лексики прокоментував руйнівні наслідки влучання, констатувавши, що підприємство зазнало критичних пошкоджень і навряд чи зможе продовжити роботу найближчим часом.

"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", - констатує росіянин, споглядаючи пожежу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці столиці РФ шикуються у черги до АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал до нас эта беда не дойдет". ВIДЕО

Читайте: Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ

Автор: 

москва (1333) НПЗ (1018) пожежа (4488) дрони (8459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Не лізли б в Україну, цього б не було. Вмикайте логіку, якщо вона десь ще є у вас. Будете горіти.
показати весь коментар
16.06.2026 13:54 Відповісти
+12
Кацап і логіка?
показати весь коментар
16.06.2026 13:55 Відповісти
+8
>> Опять прілєтєло нах#й. П#зда єму.

І ето істіна, кацап.
показати весь коментар
16.06.2026 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять прилетело
внаслідок чергової повітряної атаки
Тобто вже не вперше долітають.
І так, щоб побачити, як горить все підприємство, гойда, мацквіч, в туапсіну або усть-лугу. Тут - точкове ураження головної технологічної установки.
показати весь коментар
16.06.2026 13:53 Відповісти
"опять" - тому шо 17 травня прилітало, але тоді дрон до АВТ не долетів, і НПЗ відбувся легким переляком.
показати весь коментар
16.06.2026 14:24 Відповісти
Не лізли б в Україну, цього б не було. Вмикайте логіку, якщо вона десь ще є у вас. Будете горіти.
показати весь коментар
16.06.2026 13:54 Відповісти
Кацап і логіка?
показати весь коментар
16.06.2026 13:55 Відповісти
Ні, якщо там повний кацап, то і мови нема про що вести.
показати весь коментар
16.06.2026 14:23 Відповісти
>> Опять прілєтєло нах#й. П#зда єму.

І ето істіна, кацап.
показати весь коментар
16.06.2026 13:56 Відповісти
Скоро цього смільчака на московії виловлять
за таке висловлювання і викинуть з балкона
показати весь коментар
16.06.2026 13:56 Відповісти
***** -- *****.
показати весь коментар
16.06.2026 14:03 Відповісти
"Опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит нах#й. П#зда ему", Джерело: https://censor.net/ua/v4008625

в перекладі людською мовою - Росіянин споглядає із балкону пожежу на московському НПЗ і обмірковує перспективи його відновлення Джерело: https://censor.net/ua/v4008625

🤣
показати весь коментар
16.06.2026 14:04 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
16.06.2026 14:38 Відповісти
Лєпота то какая!
показати весь коментар
16.06.2026 14:09 Відповісти
Якщо країна під керівництвом дедушкі накривається половим органом бабушкі, то це вже не дедушка і навіть не бабушка, а більше схоже на танець маленьких лебідей.
показати весь коментар
16.06.2026 14:23 Відповісти
Красиво! 😀
показати весь коментар
16.06.2026 14:24 Відповісти
Так одні кажуть, що пожар вже потушили і на роботу заводу це не вплинуло, то хто бреше?
показати весь коментар
16.06.2026 14:37 Відповісти
ну так, після влучання дрона в установку ЕЛОУ-АВТ головне - загасити пожежу, і далі вона одразу почне фунціонувати как ні чом нє бивало. Це вам будь-який іксперд у тєлєграмі пояснить.
показати весь коментар
16.06.2026 14:47 Відповісти
А звідки ти знаєш куди влучило? Від райдужних говорящих голів телемаКарону?
показати весь коментар
16.06.2026 16:16 Відповісти
для маскви це не страшно, бо у них там цифровізація - будуть свої 20 літрів по QR-коду отримувати. Треба працювати далі "на благо масквічєй" - там щось рязанський НПЗ причаївся після травневої атаки, та і не зайве було би відвідати дронам ЛВДС "Володарская", яка качає нафту на МНПЗ та паливо на АЗС вздовж великої кільцевої дороги і на аеропорти маскви.
показати весь коментар
16.06.2026 14:40 Відповісти
і це, по Москві, ми ще і не починали..
показати весь коментар
16.06.2026 14:56 Відповісти
 
 