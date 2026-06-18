Пролет украинской крылатой ракеты вблизи станции метро "Котельники" в Москве. ВИДЕО

Война окончательно перенеслась на территорию страны-агрессора, а масштабы поражения стратегических объектов в РФ вышли на новый технологический уровень. В четверг, 18 июня 2026 года, жители российской столицы засняли на видео пролет крылатой ракеты непосредственно над жилыми кварталами на окраине города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы сняли кадры низковысотного пролета ракеты в районе станции метро "Котельники" на юго-востоке Москвы.

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На опубликованной записи отчётливо слышен характерный громкий звук работы реактивного двигателя и виден силуэт ракеты.

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