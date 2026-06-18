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Новини Відео Безпілотники атакували Москву
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Проліт української крилатої ракети поблизу метро "Котельники" у Москві. ВIДЕО

Війна остаточно перенеслася на територію країни-агресорки, а масштаби ураження стратегічних об'єктів у РФ вийшли на новий технологічний рівень. У четвер, 18 червня 2026 року, мешканці російської столиці зафіксували на відео проліт крилатої ракети безпосередньо над житловими кварталами на околиці міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці зняли кадри низьковисотного прольоту ракети в районі станції метро "Котельники" на південному сході Москви.

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На опублікованому записі чітко чути характерний гучний звук роботи реактивного двигуна та видно силует ракети.

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Топ коментарі
+12
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18.06.2026 12:25 Відповісти
+12
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18.06.2026 12:28 Відповісти
+6
Метро "котєльнікі" - це ж ще не мАцква, правда?
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18.06.2026 12:15 Відповісти

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