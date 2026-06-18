Проліт української крилатої ракети поблизу метро "Котельники" у Москві. ВIДЕО
Війна остаточно перенеслася на територію країни-агресорки, а масштаби ураження стратегічних об'єктів у РФ вийшли на новий технологічний рівень. У четвер, 18 червня 2026 року, мешканці російської столиці зафіксували на відео проліт крилатої ракети безпосередньо над житловими кварталами на околиці міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці зняли кадри низьковисотного прольоту ракети в районі станції метро "Котельники" на південному сході Москви.
На опублікованому записі чітко чути характерний гучний звук роботи реактивного двигуна та видно силует ракети.
Топ коментарі
+12 Wild MadDog
показати весь коментар18.06.2026 12:25 Відповісти Посилання
+12 Wild MadDog
показати весь коментар18.06.2026 12:28 Відповісти Посилання
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар18.06.2026 12:15 Відповісти Посилання
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