Путин и впредь собирается "разрушать" жилые дома, чтобы не заканчивать войну, - Зеленский. ВИДЕО

У России уже нет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме баллистики, а Украине необходимы достаточные поставки средств противоракетной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём вечернем обращении, передаёт Цензор.НЕТ.

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Поставки противоракетных средств

"Путин и впредь собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. А справиться с этим можно как с помощью достаточных поставок противоракетной обороны, так и значительно более быстрой работой по созданию собственной противоракетной обороны в Европе", — подчеркнул Зеленский.

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Ракеты для ПВО

Президент напомнил, что на днях состоится саммит НАТО, а также встречи в других форматах, и одним из их ключевых результатов должна стать ПВО.

"Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и от этой — от российской баллистики", — отметил он.

По словам Зеленского, продолжаются переговоры с американской администрацией о лицензиях на производство "Пэтриотов".

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Поддержка Украины

Также президент поблагодарил все страны, которые помогают в рамках программы PURL, позволяющей Украине закупать ракеты для ПВО – именно "Патриоты".

"Но чтобы действительно надежно защищать жизни, нужно собственное производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Мы очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней. Спасибо и всем, кто сегодня выразил соболезнования нашему государству, кто не промолчал, кто осуждает российский террор", — добавил президент.

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