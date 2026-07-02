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Путин и впредь собирается "разрушать" жилые дома, чтобы не заканчивать войну, - Зеленский. ВИДЕО

У России уже нет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме баллистики, а Украине необходимы достаточные поставки средств противоракетной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём вечернем обращении, передаёт Цензор.НЕТ.

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Поставки противоракетных средств

"Путин и впредь собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. А справиться с этим можно как с помощью достаточных поставок противоракетной обороны, так и значительно более быстрой работой по созданию собственной противоракетной обороны в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Путина к прекращению войны может заставить только "остров Москва", а не Крым, - Зеленский

Ракеты для ПВО

Президент напомнил, что на днях состоится саммит НАТО, а также встречи в других форматах, и одним из их ключевых результатов должна стать ПВО.

"Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и от этой — от российской баллистики", — отметил он.

По словам Зеленского, продолжаются переговоры с американской администрацией о лицензиях на производство "Пэтриотов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия получит "справедливый ответ" от Украины за сегодняшний удар по Киеву, — Зеленский

Поддержка Украины

Также президент поблагодарил все страны, которые помогают в рамках программы PURL, позволяющей Украине закупать ракеты для ПВО – именно "Патриоты".

"Но чтобы действительно надежно защищать жизни, нужно собственное производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Мы очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней. Спасибо и всем, кто сегодня выразил соболезнования нашему государству, кто не промолчал, кто осуждает российский террор", — добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужна защита от российских ракет. Договариваемся об этом с партнерами, — Зеленский

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Зеленский Владимир (24738) баллистические ракеты (601)
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Топ комментарии
+15
А хто у 2019 році вів українців подивитися в очі пуйла і там побачити мир?
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02.07.2026 19:41 Ответить
+14
А хто у 2019 році брехав українцям і всьому світу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається?
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02.07.2026 19:42 Ответить
+8
19 лютого 2022 року (за 5 днів до великої війни): Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський коментував загрозу наступу РФ і сказав:
«Я вважаю, що Російська Федерація - коли ми говоримо РФ, це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну».
Період до президентства та 2014-2019 роки: У своїх інтерв'ю та публічних зверненнях часів початку війни на Донбасі (зокрема у відомому відеозверненні 2014 року до Володимира Путіна) Зеленський часто апелював до того, що росіяни та українці - це «братні народи» (цитата з 2014: «Ми не можемо бути проти російського народу, тому що ми один і той самий народ... Я знаю тисячі людей, які живуть в Росії, вони чудові люди»).
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02.07.2026 19:44 Ответить

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