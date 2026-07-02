Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім балістики, і Україна потребує достатнього постачання антибалістики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Постачання антибалістики

"Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі", - наголосив Зеленський.

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Ракети для ППО

Президент нагадав, що днями відбудеться саміт НАТО, а також зустрічі в інших форматах, і одним із їхніх ключових результатів має стати ППО.

"Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї – від російської балістики", - зауважив він.

За словами Зеленського, довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво "Петріотів".

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Підтримка України

Також президент подякував всім країнам, які допомагають через програму PURL, що дозволяє Україні купувати ракети для ППО – саме "Петріоти".

"Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів. Дякую і всім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор", - додав президент.

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