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Новини Відео антибалістична система ППО
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Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім балістики, і Україна потребує достатнього постачання антибалістики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Постачання антибалістики

"Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Путіна до припинення війни може змусити тільки "острів Москва", а не Крим, - Зеленський

Ракети для ППО

Президент нагадав, що днями відбудеться саміт НАТО, а також зустрічі в інших форматах, і одним із їхніх ключових результатів має стати ППО.

"Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї – від російської балістики", - зауважив він.

За словами Зеленського, довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво "Петріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія отримає "справедливу відповідь" від України за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський

Підтримка України

Також президент подякував всім країнам, які допомагають через програму PURL, що дозволяє Україні купувати ракети для ППО – саме "Петріоти".

"Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів. Дякую і всім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібен захист від російських ракет. Домовляємось із партнерами про це, - Зеленський

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Зеленський Володимир (28263) балістичні ракети (632)
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Топ коментарі
+15
А хто у 2019 році вів українців подивитися в очі пуйла і там побачити мир?
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02.07.2026 19:41 Відповісти
+14
А хто у 2019 році брехав українцям і всьому світу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається?
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02.07.2026 19:42 Відповісти
+8
19 лютого 2022 року (за 5 днів до великої війни): Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський коментував загрозу наступу РФ і сказав:
«Я вважаю, що Російська Федерація - коли ми говоримо РФ, це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну».
Період до президентства та 2014-2019 роки: У своїх інтерв'ю та публічних зверненнях часів початку війни на Донбасі (зокрема у відомому відеозверненні 2014 року до Володимира Путіна) Зеленський часто апелював до того, що росіяни та українці - це «братні народи» (цитата з 2014: «Ми не можемо бути проти російського народу, тому що ми один і той самий народ... Я знаю тисячі людей, які живуть в Росії, вони чудові люди»).
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02.07.2026 19:44 Відповісти

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