Командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова проводили в последний путь в Николаеве. ВИДЕО

В субботу, 4 июля, состоялась церемония прощания с командиром 154-й ОМБр Владимиром Кононниковым.

Об этом сообщили на странице 154-й ОМБр в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прощание состоялось в родном городе комбрига

Офицера проводили в последний путь в его родном городе — Николаеве.

"Разделить боль от невосполнимой утраты с семьёй прибыли те, кто знал "Конана" на протяжении многих лет военной службы, кто воевал с ним бок о бок, выполнял его приказы и доверял ему самое дорогое — собственную жизнь", — говорится в сообщении.

Воспоминания бригады

В 154-й ОМБр рассказали, что Владимир Кононников прошел выдающийся боевой путь — от солдата-десантника до командира механизированной бригады.

"С первых дней российской агрессии в 2014 году и до последнего дня своей жизни "Конан" оставался верным военной присяге. Он принимал непосредственное участие в боях на самых тяжелых направлениях, неоднократно был ранен, но каждый раз возвращался в строй и продолжал борьбу. Авторитет "Конана" был неоспорим в каждом подразделении, где он проходил службу. Побратимы вспоминают его как офицера чести, человека слова, командира, который никогда не прятался за спинами подчиненных и завоевывал уважение не званием, а поступками", — рассказали в бригаде.

Вместе со всеми последний долг уважения полковнику отдали многочисленные представители командований бригад Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, представители подразделений психологической поддержки личного состава 16-го и 17-го армейских корпусов, а также начальник Главного управления психологической поддержки личного состава Вооруженных сил Украины полковник Андрей Мартынов.

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Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова

Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников.

Полиция Запорожской области сообщила, что командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии сообщалось, что в деле о смерти командира 154 ОМБр Владимира Коннониккова в Запорожье правоохранители рассматривают три основные версии: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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