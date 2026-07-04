Командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова провели в останню путь у Миколаєві. ВIДЕО
У суботу, 4 липня, відбулася церемонія прощання з командиром 154-ї ОМБр Володимиром Кононніковим.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці 154-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.
Прощання відбулося у рідному місті комбрига
Офіцера провели в останню путь в його рідному місті - Миколаєві.
"Розділити біль непоправної втрати з родиною прибули ті, хто знав "Конана" упродовж багатьох років військової служби, хто воював із ним пліч-о-пліч, виконував його накази та довіряв йому найдорожче — власне життя", - сказано в повідомленні.
Спогади бригади
У 154-ї ОМБр розповіли, що Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях — від солдата-десантника до командира механізованої бригади.
"Від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя "Конан" залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу. Авторитет "Конана" був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу. Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками", - розповіли у бригаді.
Разом з усіма останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16-го та 17-го армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України полковник Андрій Мартинов.
Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова
- Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.
- Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.
- Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.
- Згодом повідомлялося, що у справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
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