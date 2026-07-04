Командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова провели в останню путь у Миколаєві. ВIДЕО

У суботу, 4 липня, відбулася церемонія прощання з командиром 154-ї ОМБр Володимиром Кононніковим.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 154-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

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Прощання відбулося у рідному місті комбрига

Офіцера провели в останню путь в його рідному місті - Миколаєві.

"Розділити біль непоправної втрати з родиною прибули ті, хто знав "Конана" упродовж багатьох років військової служби, хто воював із ним пліч-о-пліч, виконував його накази та довіряв йому найдорожче — власне життя", - сказано в повідомленні.

Спогади бригади

У 154-ї ОМБр розповіли, що Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях — від солдата-десантника до командира механізованої бригади.

"Від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя "Конан" залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу. Авторитет "Конана" був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу. Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками", - розповіли у бригаді.

Разом з усіма останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16-го та 17-го армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України полковник Андрій Мартинов.

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Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Поліція Запорізької області повідомляла, що командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України.

Згодом повідомлялося, що у справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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