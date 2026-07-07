Украинский дрон атакует российский БПЛА и спасает от удара раненого бойца во время эвакуации с помощью НРК. ВИДЕО

В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлена совместная работа воздушных и наземных беспилотных платформ Сил обороны Украины во время выполнения эвакуационной миссии. На кадрах запечатлена операция по спасению раненого военнослужащего ВСУ с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения эвакуационный робот подвергся удару со стороны российского FPV-дрона.

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После первого попадания и повреждения наземной платформы противник направил второй ударный беспилотник для поражения раненого военного. Однако украинские операторы воздушных дронов отреагировали на угрозу: пилот FPV-комплекса совершил скоростной маневр, перехватил в воздухе и уничтожил беспилотник.

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