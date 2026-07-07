Український дрон атакує російський БПЛА та рятує від удару пораненого бійця під час евакуації за допомогою НРК. ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис об'єктивного контролю, який демонструє інтеграцію повітряних та наземних безпілотних платформ Сил оборони України під час виконання евакуаційної місії. На кадрах зафіксовано операцію з порятунку пораненого військовослужбовця ЗСУ за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху евакуаційний робот зазнав удару з боку російського FPV-дрона.

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Після першого влучання та пошкодження наземної платформи противник спрямував другий ударний безпілотник для ураження пораненого військового. Проте українські оператори повітряних дронів зреагували на загрозу: пілот FPV-комплексу здійснив швидкісний маневр, перехопив у повітрі та знищив безпілотник.

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