Российский Су-35 тлеет на земле после поражения Силами обороны. ВИДЕО
В Третьем армейском корпусе продемонстрировали сбитый Силами обороны российский истребитель Су-35.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса!
Поздравляем Воздушные Силы Украины с успешным поражением п*дарского Су-35!" - отметили там.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 июля в Воздушных силах сообщили о поражении вражеского самолета.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о Су-35, который был сбит на восточном направлении.
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Вечнага вам памёта під пісні Йоськи Кобзона.
П.С.
Так хочеться послухати кацапський шлягер:
І маладая нє узнаєт
Какой у парня бил канец...