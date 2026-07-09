РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13160 посетителей онлайн
Новости Видео РФ потеряла самолет штурмовик
5 618 12

Российский Су-35 тлеет на земле после поражения Силами обороны. ВИДЕО

В Третьем армейском корпусе продемонстрировали сбитый Силами обороны российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса!

Поздравляем Воздушные Силы Украины с успешным поражением п*дарского Су-35!" - отметили там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снял на видео удар украинского FPV-дрона по блиндажу, в котором он находился вместе со своими приспешниками. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 8 июля в Воздушных силах сообщили о поражении вражеского самолета.
  • Впоследствии стало известно, что речь идет о Су-35, который был сбит на восточном направлении. 

Смотрите: Операторы наземных роботов-камикадзе NC13 взорвали 9 блиндажей оккупантов вместе с живой силой. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2926) уничтожение (10193) Третий армейский корпус (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тліє в полі аналоГовнет.
Вечнага вам памёта під пісні Йоськи Кобзона.
показать весь комментарий
09.07.2026 09:57 Ответить
+5
Хто чув, що там з літунами?
П.С.
Так хочеться послухати кацапський шлягер:

І маладая нє узнаєт
Какой у парня бил канец...
показать весь комментарий
09.07.2026 10:00 Ответить
+3
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒⚔️✌️👌🤝✊👍👏💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
показать весь комментарий
09.07.2026 09:54 Ответить

Загрузка...

 
 