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Російський Су-35 тліє на землі після ураження Силами оборони. ВIДЕО

У Третьому армійському корпусі показали уражений Силами оборони російський винищувач Су-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!

Вітаємо Повітряні Сили України з успішним ураженням п*дарського СУ-35!" - зазначили там.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 8 липня у Повітряних силах повідомили про ураження ворожого літака.
  • Згодом стало відомо, що йдеться про Су-35, який було збито на східному напрямку. 

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