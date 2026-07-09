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Російський Су-35 тліє на землі після ураження Силами оборони. ВIДЕО
У Третьому армійському корпусі показали уражений Силами оборони російський винищувач Су-35.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!
Вітаємо Повітряні Сили України з успішним ураженням п*дарського СУ-35!" - зазначили там.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 липня у Повітряних силах повідомили про ураження ворожого літака.
- Згодом стало відомо, що йдеться про Су-35, який було збито на східному напрямку.
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