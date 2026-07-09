РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Видео Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
2 623 117

Молодые люди, устроившие стычку с ТЦК во Львове, извинились: один из них пообещал пойти в ВСУ. ВИДЕО

Сообщество ветеранов Львова разыскало группу молодых людей и подростков, которые накануне в Сыхове напали на военнослужащих РТЦК и СП и повредили их служебный автомобиль. Молодые люди извинились за свои действия.

Видео обнародовал военнослужащий ВСУ Антон Петровский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты "воспитательной работы"

Как оказалось, один из участников конфликта — действующий военный, находящийся в отпуске. Другой — львовянин, который пообещал в течение месяца пройти подготовку и присоединиться к Силам обороны. Подростки-участники конфликта в конце видео скандировали "Слава ТЦК", извинились и пообещали больше так не поступать.

Ранее во Львовской ОВА сообщили, что установили личности участников нападения, а нескольких даже задержали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о нападении на военных ТЦК во Львове: Очень плохая история

По словам ветерана Петровского, со всеми фигурантами конфликта была проведена серьезная "воспитательная беседа".

"Мы не позволим превратить Львов в планету восставших обезьян. Каждого рано или поздно найдем. Нашли и этих двух петухов, которые так браво прыгали по машинам ТЦК. Они признали свою вину. Не публикуем отдельные фрагменты "воспитательной" беседы с этими двумя петушками, чтобы ФБ не заблокировал. Правоохранители могут их отдельно паковать. Позади них — сиховские малолетки, которые участвовали во вчерашнем "восстании орангутангов" и добровольно согласились сегодня прийти на воспитательную беседу с ветеранами города Львова. Ищем тех, кто сдирал форму с военного. Им будет хуже. Но иначе нельзя", — написал он.

Читайте также: Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: задержан мужчина, – СБУ и Нацполиция. ФОТО

Ветеран Антон Петровский о столкновении с ТЦК во Львове

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования

Автор: 

Львов (4691) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Кацап стайл. Це дно...
показать весь комментарий
09.07.2026 23:48 Ответить
+9
Слава Україні - Героям слава! Оце єдина слава, яка зараз може бути.

А тут що, "слава ТЦК" змусили кричати? Це просто... я навіть не знаю, як це назвати.

Типу як у кацапів, яких чеченці хапають за шкірку й на камеру змушують казати: "Ахмат - сила"

Іспанський сором.
показать весь комментарий
09.07.2026 23:52 Ответить
+7
просто робити все по закону . ане хапати чоловіків в "воронки" та тягнути їх на підвал. це дно у стилі 1937 го року. навідь у кацапстані такої муйні немає
показать весь комментарий
09.07.2026 23:56 Ответить

Загрузка...

 
 