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Новини Відео Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Молодики, які влаштували сутичку із ТЦК у Львові, перепросили: один із них пообіцяв піти до ЗСУ. ВIДЕО

Ветеранська спільнота Львова розшукала групу молодиків та підлітків, які напередодні на Сихові напали на військовослужбовців РТЦК та СП і понівечили їхній службовий автомобіль. Юнаки попросили вибачення за свої дії.

Відео оприлюднив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський, передає Цензор.НЕТ.

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Результати "виховної роботи"

Як виявилось, один із учасників конфлікту — це чинний військовий, який перебуває у відпустці. Інший — львів’янин, який пообіцяв упродовж місяця пройти вишкіл і долучитися до Сил оборони. Підлітки-учасники конфлікту наприкінці відео проскандували "Слава ТЦК", попросили вибачення і пообіцяли більше так не робити.

Раніше у Львівській ОВА повідомили, що ідентифікували учасників нападу, а декількох навіть затримали.

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За словами ветерана Петрівського, з усіма фігурантами конфлікту було проведено серйозну "виховну бесіду".

"Ми не дамо перетворити Львів на планету повсталих мавп. Кожного рано чи пізно знайдемо. Знайшли й цих двох кугутів, які так браво скакали по машинах ТЦК. Вони визнали вину. Не публікуємо окремі елементи "виховної" бесіди з цими двома кугутами, щоб ФБ не заблокував. Правоохоронці можуть їх окремо пакувати. Позаду них сихівські малолітки, які брали участь у вчорашньому "повстанні орангутангів" і добровільно погодились сьогодні прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем міста Львова. Шукаємо тих, хто здирав форму з військового. Їм буде гірше. Але інакше не можна", –– написав він.

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Ветеран Антон Петрівський про сутичку з ТЦК у Львові

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

  • близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
  • було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
  • учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
  • після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.

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Автор: 

Львів (3314) ТЦК та СП (1272) Львівська область (2829) Львівський район (298)
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Топ коментарі
+13
Слава Україні - Героям слава! Оце єдина слава, яка зараз може бути.

А тут що, "слава ТЦК" змусили кричати? Це просто... я навіть не знаю, як це назвати.

Типу як у кацапів, яких чеченці хапають за шкірку й на камеру змушують казати: "Ахмат - сила"

Іспанський сором.
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09.07.2026 23:52 Відповісти
+10
Змусили вибачатимся.як кадирівщина.Ви мені скажіть,а тренер по кікборксингу,що? Так має бути? Мають тренера одівати форму і махати кулаками?І полонених,також змушують говорити різне.
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09.07.2026 23:55 Відповісти
+10
просто робити все по закону . ане хапати чоловіків в "воронки" та тягнути їх на підвал. це дно у стилі 1937 го року. навідь у кацапстані такої муйні немає
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09.07.2026 23:56 Відповісти

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