Очень плохая история: Зеленский впервые высказался о конфликтах ТЦК с гражданскими / Без цензуры. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, произошедший во Львове 8 июля во время мероприятий ТЦК и СП по оповещению граждан.
Президент назвал ситуацию "очень плохой" и отдельно подчеркнул недопустимость агрессивного отношения к людям в военной форме.
Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева анализирует инцидент во Львове, реакцию Зеленского и задается вопросом: где обещанная реформа мобилизации?
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Что этому предшествовало?
- Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Событие быстро переросло в массовую стычку.
- Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и со стороны военных.
- Вечером 9 июля президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.
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в Дніпрі ТЦКшники вбили людину
https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40
Ось ще одна дуже погана історія:
https://www.youtube.com/shorts/hlTzqgKnA9M
Бажаю Зєлє також побувати у ролі такої кікбоксерської груші!
Ось погані історії
https://www.youtube.com/watch?v=SZAML4v2Dfk
тцкшники перетворились на банду грабіжників і рекетирів.
https://www.facebook.com/fromua.official/posts/у-вінниці-хлопця-побили-та-обікрали-в-парку-а-потім-забрали-до-тцку-вінниці-дівч/1497740625729894/
В Києві посеред білого дня скрутили відлупцювали людину, відвезли у катівню, там лупцювали, доки у людини е відмовили ноги.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5N3A4AIdAs
Он ще в Києві людину, можливо, що і вбили поліцаї, одного крутять, інший лежить без свідомості:
https://www.facebook.com/watch/?v=1551338500114318
ТЦК побили ветерана
https://www.youtube.com/shorts/7jlQO_I_n2U
Військовий і блогер Василь Гунько заявив про силовий тиск після публікацій про батальйон «Скеля»
Менти-бандюки прийшли вбивати військового за критику влади.
https://www.youtube.com/watch?v=PltjIl70UZM
Знову закатували мобілізованого
https://www.youtube.com/watch?v=X9tbHmgfy0E