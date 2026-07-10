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Новости Видео Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК Мобилизация в Украине
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Очень плохая история: Зеленский впервые высказался о конфликтах ТЦК с гражданскими / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, произошедший во Львове 8 июля во время мероприятий ТЦК и СП по оповещению граждан.

Президент назвал ситуацию "очень плохой" и отдельно подчеркнул недопустимость агрессивного отношения к людям в военной форме.

Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева анализирует инцидент во Львове, реакцию Зеленского и задается вопросом: где обещанная реформа мобилизации?

Смотрите и комментируйте на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Что этому предшествовало?

  • Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Событие быстро переросло в массовую стычку.
  • Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и со стороны военных.
  • Вечером 9 июля президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.

Читайте также: Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её представление, — Минобороны

Автор: 

мобилизация (3128) Данилюк-Ярмолаева Марина (470) ТЦК (1217)
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Топ комментарии
+5
Самого його б так "оповістити", може, покликати якогось даута-кікбоксера, щоб в вухо зацідив? А потім нехай кричить слава дауту!
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10.07.2026 21:06 Ответить
+3
І буде чудова історія. А погані історії ось:

в Дніпрі ТЦКшники вбили людину
https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40

Ось ще одна дуже погана історія:
https://www.youtube.com/shorts/hlTzqgKnA9M
Бажаю Зєлє також побувати у ролі такої кікбоксерської груші!

Ось погані історії
https://www.youtube.com/watch?v=SZAML4v2Dfk

тцкшники перетворились на банду грабіжників і рекетирів.
https://www.facebook.com/fromua.official/posts/у-вінниці-хлопця-побили-та-обікрали-в-парку-а-потім-забрали-до-тцку-вінниці-дівч/1497740625729894/

В Києві посеред білого дня скрутили відлупцювали людину, відвезли у катівню, там лупцювали, доки у людини е відмовили ноги.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5N3A4AIdAs

Он ще в Києві людину, можливо, що і вбили поліцаї, одного крутять, інший лежить без свідомості:
https://www.facebook.com/watch/?v=1551338500114318

ТЦК побили ветерана
https://www.youtube.com/shorts/7jlQO_I_n2U

Військовий і блогер Василь Гунько заявив про силовий тиск після публікацій про батальйон «Скеля»
Менти-бандюки прийшли вбивати військового за критику влади.
https://www.youtube.com/watch?v=PltjIl70UZM
Знову закатували мобілізованого
https://www.youtube.com/watch?v=X9tbHmgfy0E
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10.07.2026 21:11 Ответить
+2
Так наведи порядок. За организацию мобилизации согласно законов отвечает именно президент. Нечего перекладывать свою ответственность на военных.
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10.07.2026 21:08 Ответить

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