Очень плохая история: Зеленский впервые высказался о конфликтах ТЦК с гражданскими / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, произошедший во Львове 8 июля во время мероприятий ТЦК и СП по оповещению граждан.

Президент назвал ситуацию "очень плохой" и отдельно подчеркнул недопустимость агрессивного отношения к людям в военной форме.

Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева анализирует инцидент во Львове, реакцию Зеленского и задается вопросом: где обещанная реформа мобилизации?

Смотрите и комментируйте на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Что этому предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Событие быстро переросло в массовую стычку.

Инцидент подвергся широкой критике как со стороны представителей власти, так и со стороны военных.

Вечером 9 июля президент Владимир Зеленский отреагировал на конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК во Львове, произошедший 8 июля.

Читайте также: Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её представление, — Минобороны