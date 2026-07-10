Дуже погана історія: Зеленський уперше висловився про конфлікти ТЦК з цивільними / Без цензури. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався у Львові 8 липня під час заходів ТЦК та СП із оповіщення громадян.

Президент назвав ситуацію "дуже поганою" і окремо наголосив на неприпустимості агресивного ставлення до людей у військовій формі.

Журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розбирає інцидент у Львові, реакцію Зеленського та де обіцяна реформа мобілізації?

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Подія швидко переросла у масову сутичку.

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.

Ввечері 9 липня президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.

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