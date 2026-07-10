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Новини Відео Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК Мобілізація в Україні
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Дуже погана історія: Зеленський уперше висловився про конфлікти ТЦК з цивільними / Без цензури. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався у Львові 8 липня під час заходів ТЦК та СП із оповіщення громадян.

Президент назвав ситуацію "дуже поганою" і окремо наголосив на неприпустимості агресивного ставлення до людей у військовій формі.

Журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розбирає інцидент у Львові, реакцію Зеленського та де обіцяна реформа мобілізації?

Дивіться та коментуйте на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Що передувало?

  • Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Подія швидко переросла у масову сутичку.
  • Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.
  • Ввечері 9 липня президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.

Читайте також: Реформа ТЦК готується, найближчим часом буде її представлення, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3478) Данилюк-Ярмолаєва Марина (476) ТЦК та СП (1272)
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Топ коментарі
+5
Самого його б так "оповістити", може, покликати якогось даута-кікбоксера, щоб в вухо зацідив? А потім нехай кричить слава дауту!
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10.07.2026 21:06 Відповісти
+3
І буде чудова історія. А погані історії ось:

в Дніпрі ТЦКшники вбили людину
https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40

Ось ще одна дуже погана історія:
https://www.youtube.com/shorts/hlTzqgKnA9M
Бажаю Зєлє також побувати у ролі такої кікбоксерської груші!

Ось погані історії
https://www.youtube.com/watch?v=SZAML4v2Dfk

тцкшники перетворились на банду грабіжників і рекетирів.
https://www.facebook.com/fromua.official/posts/у-вінниці-хлопця-побили-та-обікрали-в-парку-а-потім-забрали-до-тцку-вінниці-дівч/1497740625729894/

В Києві посеред білого дня скрутили відлупцювали людину, відвезли у катівню, там лупцювали, доки у людини е відмовили ноги.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5N3A4AIdAs

Он ще в Києві людину, можливо, що і вбили поліцаї, одного крутять, інший лежить без свідомості:
https://www.facebook.com/watch/?v=1551338500114318

ТЦК побили ветерана
https://www.youtube.com/shorts/7jlQO_I_n2U

Військовий і блогер Василь Гунько заявив про силовий тиск після публікацій про батальйон «Скеля»
Менти-бандюки прийшли вбивати військового за критику влади.
https://www.youtube.com/watch?v=PltjIl70UZM
Знову закатували мобілізованого
https://www.youtube.com/watch?v=X9tbHmgfy0E
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10.07.2026 21:11 Відповісти
+2
Так наведи порядок. За организацию мобилизации согласно законов отвечает именно президент. Нечего перекладывать свою ответственность на военных.
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10.07.2026 21:08 Відповісти

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