Дуже погана історія: Зеленський уперше висловився про конфлікти ТЦК з цивільними / Без цензури. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент, який стався у Львові 8 липня під час заходів ТЦК та СП із оповіщення громадян.
Президент назвав ситуацію "дуже поганою" і окремо наголосив на неприпустимості агресивного ставлення до людей у військовій формі.
Журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розбирає інцидент у Львові, реакцію Зеленського та де обіцяна реформа мобілізації?
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Що передувало?
- Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Подія швидко переросла у масову сутичку.
- Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.
- Ввечері 9 липня президент Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими та військовослужбовцями ТЦК у Львові, що стався 8 липня.
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в Дніпрі ТЦКшники вбили людину
https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40
Ось ще одна дуже погана історія:
https://www.youtube.com/shorts/hlTzqgKnA9M
Бажаю Зєлє також побувати у ролі такої кікбоксерської груші!
Ось погані історії
https://www.youtube.com/watch?v=SZAML4v2Dfk
тцкшники перетворились на банду грабіжників і рекетирів.
https://www.facebook.com/fromua.official/posts/у-вінниці-хлопця-побили-та-обікрали-в-парку-а-потім-забрали-до-тцку-вінниці-дівч/1497740625729894/
В Києві посеред білого дня скрутили відлупцювали людину, відвезли у катівню, там лупцювали, доки у людини е відмовили ноги.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5N3A4AIdAs
Он ще в Києві людину, можливо, що і вбили поліцаї, одного крутять, інший лежить без свідомості:
https://www.facebook.com/watch/?v=1551338500114318
ТЦК побили ветерана
https://www.youtube.com/shorts/7jlQO_I_n2U
Військовий і блогер Василь Гунько заявив про силовий тиск після публікацій про батальйон «Скеля»
Менти-бандюки прийшли вбивати військового за критику влади.
https://www.youtube.com/watch?v=PltjIl70UZM
Знову закатували мобілізованого
https://www.youtube.com/watch?v=X9tbHmgfy0E