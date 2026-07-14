Рэпер Kyivstoner объяснил свою причастность к подготовке взрывов в Подмосковье: "Какой нах#й теракт? Я в Доту #башил!". ВИДЕО

Федеральная служба безопасности РФ придумала очередной абсурдный фейк, заявив о "сорванной" массированной атаке беспилотников на стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в жилом районе Подмосковья. Одним из главных организаторов этого "теракта" российская спецслужба официально назвала известного украинского блогера и рэпера Альберта Васильева, более известного под псевдонимом Kyivstoner (бывший участник группы "Грибы").

Как сообщает Цензор.НЕТ, сам музыкант уже успел эмоционально и с иронией отреагировать на обвинения вражеских силовиков.

По версии ФСБ, Kyivstoner, который в настоящее время проживает за пределами Украины, якобы причастен к контрабандному ввозу в Россию партии из 35 FPV-дронов с иностранными боевыми частями, которые были замаскированы под испанскую керамическую плитку.

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Рэпер записал видеообращение в своих социальных сетях, где откровенно высмеял обвинения российских силовиков и назвал это "самой бессмысленной инвестицией" тех, кто пытается сфабриковать против него дело:

"Что, бл#дь? Всем доброе утро. До конца лета осталось 48 дней. Хоть бы дожить до конца этого лета, бл#дь. Что хочу сказать, братва? На самом деле, внимание - это классно, но такое... Что я хотел сказать? Я не знаю, типа, чем я удостоился такого внимания и, типа, просто у меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я там был каким-то активным типом, где-то что-то делал. Сбитый летчик. Нах#й столько бабок тратить вообще именно на то, чтобы, типа, обозначить меня вот так вот. Я не знаю, кто это сделал и нах#я, но это твоя самая беспонтовая инвестиция, которая только могла быть, братуха. Просто у меня вопрос: зачем? Нах#й? Я, бл#дь, чилю, братан. Я в Доту #башил. Какая, бл#дь, нах#й организация, чувак?" - резюмировал Kyivstoner.

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