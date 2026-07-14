Репер Kyivstoner пояснив свою причетність до підготовки вибухів у Підмосков’ї: "Какой нах#й теракт? Я в Доту #башил!". ВIДЕО

Федеральна служба безпеки РФ вигадала черговий абсурдний фейк, заявивши про "зрив" масованої атаки безпілотників на стратегічне підприємство оборонно-промислового комплексу в житловому секторі Підмосков'я. Одним із головних організаторів цього "теракту" російська спецслужба офіційно назвала відомого українського блогера та репера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner (колишній учасник гурту "Гриби").

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сам музикант уже встиг емоційно та з іронією відреагувати на закиди ворожих силовиків.

За версією ФСБ, Kyivstoner, який наразі проживає за межами України, нібито причетний до контрабандного ввезення до Росії партії з 35 FPV-дронів з іноземними бойовими частинами, які були замасковані в іспанській керамічній плитці.

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Репер записав відеозвернення у своїх соціальних мережах, де відверто висміяв звинувачення російських силовиків і назвав це "найбільш безпонтовою інвестицією" тих, хто намагається сфабрикувати проти нього справу:

"Что нах#й? Всем доброе утро. До конца лета осталось 48 дней. Хоть бы увидеть конец этого лета, бл#дь. Что хочу сказать, братва? На самом деле, внимание это классно, но такое... Что я хотел сказать? Я не знаю, типа, чем я удостоился такого внимания и, типа, просто у меня вопрос, зачем? Я понимаю, если бы я там был какой-то тип активный, где-то что-то. Сбитый летчик. Нах#й столько бабок въ#бывать вообще именно в то, чтобы, типа, обозначить меня вот так вот. Я не знаю, кто это сделал и нах#я, но это твоя самая беспонтовая инвестиция, которая могла лишь быть, братуха. Просто у меня вопрос, зачем? Нах#я? Я, бл#дь, чилю, братан. Я в Доту #башил. Какой нах#й, бл#дь, организация, чувак?", - резюмував Kyivstoner.

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