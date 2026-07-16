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Детонация боеприпасов на складах в Вишневом: задержаны генеральный директор оборонного предприятия и его заместитель, - Кравченко. ВИДЕО

В Вишневом произошла детонация после атаки

Генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в соответствии со статьей 615 УПК Украины. Им предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей за собой трагедию в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Детонация боеприпасов

Так, он напомнил, что в ночь на 6 июля 2026 года вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Киевской области. Балистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер" попала в склад предприятия в Вишневом. После попадания началась масштабная вторичная детонация боеприпасов, которая продолжалась часами.

"7 погибших. 29 раненых. Более 600 эвакуированных. 13 гектаров жилой застройки в руинах. Это не только последствия очередного ракетного удара РФ. По данным следствия, масштаб трагедии увеличила служебная халатность конкретных людей в тылу", - отметил Кравченко.

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Что установило следствие

  • Установлено: значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Склад не был предназначен для такого хранения, тем более длительного.
  • Размещение подобных объектов вблизи гражданской застройки прямо запрещено законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. Эти требования были проигнорированы. От ограждения предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18.
  • Генеральный прокурор подчеркнул, что российская ракета стала первопричиной, но масштаб последующей детонации и её последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения боеприпасов и безопасности людей. Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать риски.

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Задержание

Сегодня генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 УК Украины), а также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Оба должностных лица освобождены от занимаемых должностей.

Кравченко отметил, что это первые процессуальные решения в данном уголовном производстве. Следствие должно установить всю цепочку решений: кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории, кто отвечал за их безопасное хранение, кто должен был осуществлять контроль и почему эти нарушения не были пресечены.

Также отдельно проверяется версия о возможном агентурном воздействии РФ и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Расследование продолжается.

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Что предшествовало?

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

Автор: 

взрыв (6945) Вишневое (59) Киевская область (4748) халатность (78) склад (164) Бучанский район (180)
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Топ комментарии
+5
Нігуя собі недбалість - рознести пів - Вишневого
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16.07.2026 15:17 Ответить
+4
Невеличке таке собі питаннячко: а куди дивилися відповідні служби до трагедії? Спокійно спостерігали і сподівались на «якось буде»?
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16.07.2026 15:22 Ответить
+3
скіко ще таких складів у населених пунктах?
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16.07.2026 15:15 Ответить

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