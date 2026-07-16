Детонація боєприпасів на складах у Вишневому: затримано гендиректора оборонного підприємства та його заступника, - Кравченко. ВIДЕО

Затримано генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника в порядку статті 615 КПК України. Їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до трагедії у Вишневому на Київщині.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Детонація боєприпасів

Так, він нагадав, що у ніч на 6 липня 2026 року збройні сили РФ завдали ракетного удару по Київській області. Балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер" влучила у склад підприємства у Вишневому. Після влучання почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала годинами.

"7 загиблих. 29 поранених. Понад 600 евакуйованих. 13 гектарів житлової забудови в руїнах. Це не лише наслідки чергового ракетного удару рф. За даними слідства, масштаб трагедії збільшила службова недбалість конкретних людей у тилу", - зазначив Кравченко.

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Що встановило слідство

Встановлено: значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Склад не був призначений для такого зберігання, тим паче довготривалого.

Розміщення подібних об’єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонене законодавством, урядовими постановами та рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача. Ці вимоги були проігноровані. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків – менше 18.

Генпрокурор наголосив, що російська ракета стала першопричиною, але масштаб подальшої детонації та її наслідків визначило саме нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів і безпеки людей. Посадовці, відповідальні за ці рішення, не могли не усвідомлювати ризиків.

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Затримання

Сьогодні генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника затримано в порядку статті 615 КПК України. Їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 КК України), а також вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Обох посадовців звільнено з посад.

Кравченко зауважив, що це перші процесуальні рішення у цьому кримінальному провадженні. Слідство має встановити весь ланцюг рішень: хто погодив розміщення боєприпасів саме на цій території, хто відповідав за їх безпечне зберігання, хто мав здійснювати контроль і чому ці порушення не були зупинені.

Також окремо перевіряється версія щодо можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.

Розслідування триває.

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