Украинский дрон атакует мобильную группу ПВО армии РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!". ВИДЕО

Украинский беспилотник Hornet нанес точный удар по транспорту с российской мобильной огневой группой ПВО на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры, снятые двумя россиянами, которые наблюдали за атакой из своего автомобиля.

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На кадрах запечатлен момент, когда российские военные даже не пытаются сбить дрон, а разбегаются в разные стороны. Беспилотник снайперски врезается прямо в машину врага.

"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!", — комментируют поражение очевидцы.

Внимание! Ненормативная лексика!

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