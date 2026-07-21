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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Украинский дрон атакует мобильную группу ПВО армии РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!". ВИДЕО

Украинский беспилотник Hornet нанес точный удар по транспорту с российской мобильной огневой группой ПВО на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры, снятые двумя россиянами, которые наблюдали за атакой из своего автомобиля.

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На кадрах запечатлен момент, когда российские военные даже не пытаются сбить дрон, а разбегаются в разные стороны. Беспилотник снайперски врезается прямо в машину врага.

"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!", — комментируют поражение очевидцы.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления российских операторов БПЛА 36-й ОМСБр на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (3855) уничтожение (10273) Донецкая область (12655) дроны (7642)
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Топ комментарии
+11
Ну, от... Ще одна ділянка дороги залишилася без вогневого прикриття... Із розрахунку кулемета двоє, водій і один кулеметник, скоріш всього, "лягли". Чкурнув лише "перший номер", через дорогу. Можливо, вижив. Пікапу "хана". Як і кулемету...
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21.07.2026 09:41 Ответить
+7
особливо "зачаровує" слух "вялікій і магучій" матєрний язік (без майонезу), яким нас хочуть "ощасливити "браття"" з мокшанських боліт.
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21.07.2026 09:53 Ответить
+7
Тікав кацап від дрону швидко
І сам собі таке казав
"Ну пролетів би він спокійно!
Ну на *** я в нього стріляв?!!" ...
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21.07.2026 09:54 Ответить

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