Украинский дрон атакует мобильную группу ПВО армии РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!". ВИДЕО
Украинский беспилотник Hornet нанес точный удар по транспорту с российской мобильной огневой группой ПВО на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры, снятые двумя россиянами, которые наблюдали за атакой из своего автомобиля.
На кадрах запечатлен момент, когда российские военные даже не пытаются сбить дрон, а разбегаются в разные стороны. Беспилотник снайперски врезается прямо в машину врага.
"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", — "Сука, не знаю! Поехали!", — комментируют поражение очевидцы.
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І сам собі таке казав
"Ну пролетів би він спокійно!
Ну на *** я в нього стріляв?!!" ...