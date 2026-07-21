Український дрон атакує мобільну групу ППО армії РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука, не знаю! Поехали!". ВIДЕО
Український безпілотник Hornet завдав точного удару по транспорту з російською мобільною вогневою групою ППО на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри, зняті двома росіянами, які спостерігали за атакою із свого автомобіля.
На кадрах зафіксовано момент, як російські військові навіть не намагаються збити дрон, а тікають урізнобіч. Безпілотник снайперськи влітає прямо в автівку ворога.
"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука не знаю! Поехали!", - коментують ураження очевидці.
Увага! Ненормативна лексика!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І сам собі таке казав
"Ну пролетів би він спокійно!
Ну на *** я в нього стріляв?!!" ...