Український дрон атакує мобільну групу ППО армії РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука, не знаю! Поехали!". ВIДЕО

Український безпілотник Hornet завдав точного удару по транспорту з російською мобільною вогневою групою ППО на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри, зняті двома росіянами, які спостерігали за атакою із свого автомобіля.

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На кадрах зафіксовано момент, як російські військові навіть не намагаються збити дрон, а тікають урізнобіч. Безпілотник снайперськи влітає прямо в автівку ворога.

"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука не знаю! Поехали!", - коментують ураження очевидці.

Увага! Ненормативна лексика!

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