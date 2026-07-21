УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14402 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
5 300 15

Український дрон атакує мобільну групу ППО армії РФ: "Бл#дь, стреляйте! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука, не знаю! Поехали!". ВIДЕО

Український безпілотник Hornet завдав точного удару по транспорту з російською мобільною вогневою групою ППО на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри, зняті двома росіянами, які спостерігали за атакою із свого автомобіля.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На кадрах зафіксовано момент, як російські військові навіть не намагаються збити дрон, а тікають урізнобіч. Безпілотник снайперськи влітає прямо в автівку ворога.

"Вон они с пулеметом! Бл#дь, стреляйте! Вон он заходит на них! #бать, п#здец! Там пацаны живые?", - "Сука не знаю! Поехали!", - коментують ураження очевидці.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління російських операторів БпЛА 36-ї ОМСБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4294) знищення (10592) Донецька область (11539) дрони (8743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ну, от... Ще одна ділянка дороги залишилася без вогневого прикриття... Із розрахунку кулемета двоє, водій і один кулеметник, скоріш всього, "лягли". Чкурнув лише "перший номер", через дорогу. Можливо, вижив. Пікапу "хана". Як і кулемету...
показати весь коментар
21.07.2026 09:41 Відповісти
+8
Тікав кацап від дрону швидко
І сам собі таке казав
"Ну пролетів би він спокійно!
Ну на *** я в нього стріляв?!!" ...
показати весь коментар
21.07.2026 09:54 Відповісти
+7
особливо "зачаровує" слух "вялікій і магучій" матєрний язік (без майонезу), яким нас хочуть "ощасливити "браття"" з мокшанських боліт.
показати весь коментар
21.07.2026 09:53 Відповісти

Завантаження...

 
 