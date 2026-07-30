Оккупанты встречают украинский дрон в своем блиндаже: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?"

В сети опубликованы уникальные кадры, снятые непосредственно российскими оккупантами во время атаки украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики в Донецкой области зафиксировали на видео момент удара украинского FPV-дрона по их блиндажу.

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На записи, которую делал один из военнослужащих РФ изнутри укрытия, отчетливо слышен нарастающий характерный звук приближающегося беспилотника. Через мгновение раздается мощный взрыв, после чего помещение заполняется пылью и дымом, а сами оккупанты в панике начинают нецензурно ругаться.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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