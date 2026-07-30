Оккупанты встречают украинский дрон в своем блиндаже: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?"
В сети опубликованы уникальные кадры, снятые непосредственно российскими оккупантами во время атаки украинских сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики в Донецкой области зафиксировали на видео момент удара украинского FPV-дрона по их блиндажу.
На записи, которую делал один из военнослужащих РФ изнутри укрытия, отчетливо слышен нарастающий характерный звук приближающегося беспилотника. Через мгновение раздается мощный взрыв, после чего помещение заполняется пылью и дымом, а сами оккупанты в панике начинают нецензурно ругаться.
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це ненадовго