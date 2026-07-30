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Оккупанты встречают украинский дрон в своем блиндаже: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?"

В сети опубликованы уникальные кадры, снятые непосредственно российскими оккупантами во время атаки украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики в Донецкой области зафиксировали на видео момент удара украинского FPV-дрона по их блиндажу.

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На записи, которую делал один из военнослужащих РФ изнутри укрытия, отчетливо слышен нарастающий характерный звук приближающегося беспилотника. Через мгновение раздается мощный взрыв, после чего помещение заполняется пылью и дымом, а сами оккупанты в панике начинают нецензурно ругаться.

Смотрите: Оккупант выскочил из травы и бросился голыми руками на украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Россиянин перед смертью курит и активно жестикулирует в сторону украинского дрона, приближающегося к нему. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23838) Донецкая область (12940) дроны (7795) укрытие (193)
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Топ комментарии
+6
живі?
це ненадовго
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30.07.2026 13:13 Ответить
+5
От що живі - це "ауєть" ((((
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30.07.2026 13:15 Ответить
+4
Нежданчик
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30.07.2026 13:12 Ответить

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