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Окупанти зустрічають український дрон у своєму бліндажі: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?". ВIДЕО

У мережі опубліковано унікальні кадри, зняті безпосередньо російськими окупантами під час атаки українських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники в Донецькій області зафіксували на відео момент прильоту українського FPV-дрона по їхньому бліндажу.

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На записі, який робив один із військовослужбовців РФ зсередини укриття, виразно чути наростаючий характерний звук безпілотника, що наближається. За мить лунає потужний вибух, після чого приміщення заповнюється пилом і димом, а самі окупанти вибухають панічною нецензурною лайкою.

Дивіться: Окупант вискочив із бур’янів і кинувся голіруч на український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Росіянин перед смертю курить і активно жестикулює до українського дрона, який наближається до нього. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21986) Донецька область (11578) дрони (8496) укриття (306)
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Топ коментарі
+5
живі?
це ненадовго
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30.07.2026 13:13 Відповісти
+4
От що живі - це "ауєть" ((((
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30.07.2026 13:15 Відповісти
+3
Нежданчик
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30.07.2026 13:12 Відповісти

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