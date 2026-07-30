Окупанти зустрічають український дрон у своєму бліндажі: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?". ВIДЕО

У мережі опубліковано унікальні кадри, зняті безпосередньо російськими окупантами під час атаки українських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники в Донецькій області зафіксували на відео момент прильоту українського FPV-дрона по їхньому бліндажу.

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На записі, який робив один із військовослужбовців РФ зсередини укриття, виразно чути наростаючий характерний звук безпілотника, що наближається. За мить лунає потужний вибух, після чого приміщення заповнюється пилом і димом, а самі окупанти вибухають панічною нецензурною лайкою.

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Увага! Ненормативна лексика!

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