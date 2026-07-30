Окупанти зустрічають український дрон у своєму бліндажі: "Бл#дь! Ах#еть! Все живы?". ВIДЕО
У мережі опубліковано унікальні кадри, зняті безпосередньо російськими окупантами під час атаки українських сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники в Донецькій області зафіксували на відео момент прильоту українського FPV-дрона по їхньому бліндажу.
На записі, який робив один із військовослужбовців РФ зсередини укриття, виразно чути наростаючий характерний звук безпілотника, що наближається. За мить лунає потужний вибух, після чого приміщення заповнюється пилом і димом, а самі окупанти вибухають панічною нецензурною лайкою.
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