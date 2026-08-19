Адский огонь и черный дым: на трассе между оккупированными Мариуполем и Бердянском горят несколько российских грузовиков. ВИДЕО

На автодороге между оккупированными Мариуполем и Бердянском произошел крупный пожар с участием грузового автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры с места происшествия.

На обнародованных видеозаписях видны охваченные огнём грузовые автомобили на проезжей части трассы и густой черный дым над автомагистралью.

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