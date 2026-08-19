РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13752 посетителя онлайн
Новости Видео Удары по логистике РФ
2 602 10

Адский огонь и черный дым: на трассе между оккупированными Мариуполем и Бердянском горят несколько российских грузовиков. ВИДЕО

На автодороге между оккупированными Мариуполем и Бердянском произошел крупный пожар с участием грузового автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры с места происшествия.

На обнародованных видеозаписях видны охваченные огнём грузовые автомобили на проезжей части трассы и густой черный дым над автомагистралью.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": украинский дрон "заглядывает" в кабину российской фуры на трассе в оккупированный Крым и атакует ее: "#бать бл#дь! Вот он, сука! П#здец, ослик!". ВИДЕО

Автор: 

Бердянск (460) Мариуполь (5826) оккупация (10663) Запорожская область (4793) Донецкая область (13039) логистика (202) Мариупольский район (129) Бердянский район (34)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 