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Адский огонь и черный дым: на трассе между оккупированными Мариуполем и Бердянском горят несколько российских грузовиков. ВИДЕО
На автодороге между оккупированными Мариуполем и Бердянском произошел крупный пожар с участием грузового автотранспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры с места происшествия.
На обнародованных видеозаписях видны охваченные огнём грузовые автомобили на проезжей части трассы и густой черный дым над автомагистралью.
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