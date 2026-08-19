Пекельний вогонь та чорний дим: на трасі між окупованими Маріуполем та Бердянськом горять кілька російських вантажівок. ВIДЕО

На автошляху між окупованими Маріуполем та Бердянськом сталася масштабна пожежа за участю вантажного автотранспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри з місця події.

На оприлюднених відеозаписах видно охоплені вогнем вантажні автомобілі на проїжджій частині траси та густий чорний дим над автомагістраллю.

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