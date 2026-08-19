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Пекельний вогонь та чорний дим: на трасі між окупованими Маріуполем та Бердянськом горять кілька російських вантажівок. ВIДЕО

На автошляху між окупованими Маріуполем та Бердянськом сталася масштабна пожежа за участю вантажного автотранспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри з місця події.

На оприлюднених відеозаписах видно охоплені вогнем вантажні автомобілі на проїжджій частині траси та густий чорний дим над автомагістраллю.

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Автор: 

Бердянськ (433) Маріуполь (3098) окупація (7045) Запорізька область (5171) Донецька область (11675) логістика (230) Маріупольський район (132) Бердянський район (35)
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Топ коментарі
+6
Нєфіг курити біля машин.
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19.08.2026 12:04 Відповісти
+4
Горить під ногами кідарасів земля яка ніколи не буде їхньою.
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19.08.2026 12:16 Відповісти
+4
Все кацапське лайно , яке пересувається
по нашій Украіні , повинно згоріти до тла
разом із окупантами !!
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19.08.2026 12:17 Відповісти

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