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Пекельний вогонь та чорний дим: на трасі між окупованими Маріуполем та Бердянськом горять кілька російських вантажівок. ВIДЕО
На автошляху між окупованими Маріуполем та Бердянськом сталася масштабна пожежа за участю вантажного автотранспорту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри з місця події.
На оприлюднених відеозаписах видно охоплені вогнем вантажні автомобілі на проїжджій частині траси та густий чорний дим над автомагістраллю.
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по нашій Украіні , повинно згоріти до тла
разом із окупантами !!