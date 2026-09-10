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Минус 14 вражеских БПЛА: боевая работа операторов зенитных дронов из батальона SIGNUM

В сети появились кадры эффективной работы украинских зенитных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона SIGNUM продолжают последовательно очищать воздушное пространство Украины от беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.

В ходе очередной удачной спецоперации пилотам подразделения удалось сбить и нейтрализовать 14 вражеских БПЛА — 13 разведывательных аппаратов различного типа и один ударный дрон.

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В списке уничтоженных средств аэроразведки и ударных средств противника:

  • 4 БПЛА "ZALA";

  • 6 БПЛА "КВО";

  • 2 БПЛА "Supercam";

  • 1 БПЛА "Орлан";

  • 1 баражирующий боеприпас "Скальпель".

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