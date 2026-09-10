Минус 14 вражеских БПЛА: боевая работа операторов зенитных дронов из батальона SIGNUM
В сети появились кадры эффективной работы украинских зенитных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона SIGNUM продолжают последовательно очищать воздушное пространство Украины от беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.
В ходе очередной удачной спецоперации пилотам подразделения удалось сбить и нейтрализовать 14 вражеских БПЛА — 13 разведывательных аппаратов различного типа и один ударный дрон.
В списке уничтоженных средств аэроразведки и ударных средств противника:
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4 БПЛА "ZALA";
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6 БПЛА "КВО";
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2 БПЛА "Supercam";
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1 БПЛА "Орлан";
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1 баражирующий боеприпас "Скальпель".
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