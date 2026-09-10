Минус 14 вражеских БПЛА: боевая работа операторов зенитных дронов из батальона SIGNUM

В сети появились кадры эффективной работы украинских зенитных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона SIGNUM продолжают последовательно очищать воздушное пространство Украины от беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.

В ходе очередной удачной спецоперации пилотам подразделения удалось сбить и нейтрализовать 14 вражеских БПЛА — 13 разведывательных аппаратов различного типа и один ударный дрон.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В списке уничтоженных средств аэроразведки и ударных средств противника:

4 БПЛА "ZALA";

6 БПЛА "КВО";

2 БПЛА "Supercam";

1 БПЛА "Орлан";

1 баражирующий боеприпас "Скальпель".

Смотрите: Выстрелом из ПЗРК "Игла" бойцы 77-й бригады уничтожили реактивный "Шахед" на Купянском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры батальона BULAVA с помощью перехватчиков STING уничтожили 36 российских БПЛА различных типов. ВИДЕО