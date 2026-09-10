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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Мінус 14 ворожих БпЛА: бойова робота операторів зенітних дронів із батальйону SIGNUM. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри результативної роботи українських зенітних дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону SIGNUM продовжують послідовно очищати повітряний простір України від безпілотних літальних апаратів російських окупантів.

Під час чергової вдалої спецоперації пілотам підрозділу вдалося успішно збити та нейтралізувати 14 ворожих БпЛА — 13 розвідувальних апаратів різного типу та один ударний дрон.

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У списку знищеної аеророзвідки та ударних засобів противника:

  • 4 БпЛА "ZALA";

  • 6 БпЛА "КВО";

  • 2 БпЛА "Supercam";

  • 1 БпЛА "Орлан";

  • 1 баражуючий боєприпас "Скальпель".

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