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Министр иностранных дел Эстонии Цахкна прибыл в Киев. ВИДЕО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Начинаю день в смелом и несокрушимом Киеве. Всегда приятно возвращаться", — отметил он.

Что предшествовало?

  • Как известно, 11 сентября в Киев также прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.
  • Ранее Цахкна заявил, что в Таллинне провел длительную беседу об Украине со старшим сыном президента США Дональда Трампа.

Читайте: Выборы в Госдуму РФ станут перформансом под контролем Кремля, - глава МИД Эстонии Цахкна

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