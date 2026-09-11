Министр иностранных дел Эстонии Цахкна прибыл в Киев. ВИДЕО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.
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"Начинаю день в смелом и несокрушимом Киеве. Всегда приятно возвращаться", — отметил он.
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