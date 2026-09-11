Міністр закордонних справ Естонії Цахкна прибув до Києва. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Починаю день у сміливому та незламному Києві. Завжди приємно повертатися", - зазначив він.

Що передувало?

Як відомо, до Києва 11 вересня також прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Раніше Цахкна заявив, що в Таллінні провів тривалу розмову про Україну зі старшим сином президента США Дональда Трампа.

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