Міністр закордонних справ Естонії Цахкна прибув до Києва. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Починаю день у сміливому та незламному Києві. Завжди приємно повертатися", - зазначив він.
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