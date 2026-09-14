Пятеро колумбийских наемников армии РФ сдались в плен бойцам 33-й ОМБр

В сети появилась видеозапись сдачи в плен иностранных наемников, которых российское командование бросило на растерзание в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колумбийцы, завербованные в ряды оккупационных войск РФ, сдались в плен украинским защитникам из 33-й ОМБр, чтобы спасти свою жизнь.

Из-за значительных потерь на фронте РФ активно вербует иностранных граждан, обещая им большие деньги и "тыловую службу". Однако уже менее чем через два месяца иностранцы оказываются на передовой в роли "пушечного мяса".

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Украинский военнослужащий рассказал, как происходил захват в плен латиноамериканских наемников:

"Утром по радио сообщают, что российские военные идут с автоматами. Ротный вызывает: "Кузя, выйди, встреть военных РФ". Выбегаю под деревья, сажусь, смотрю — идут. Они только меня заметили, как начали складывать автоматы на дорогу. И первый начинает ложиться, и остальные уже вслед за ним... Общались на языке жестов. Я показывал "право-лево", показывал "прямо". Но лучше всего они поняли, когда я сказал "Let's go" — они бежали как сайгаки", — вспоминает украинский воин.

По словам пленных, у них не было ни единого шанса отступить: сзади их ждали заградительные отряды, тюрьма или расстрел на месте.

"Их буквально гнали на штурм под дулами автоматов. Либо вы идете штурмовать окопы, либо вы здесь остаетесь "двусотыми" — мы вас расстреляем. Ни воды не давали, ни еды. Они 5–6 дней просидели без воды и еды", — добавил украинский военный.

В итоге добровольная сдача в плен украинским Силам обороны стала для колумбийцев единственной возможностью выжить в "мясных штурмах" российского командования.

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