П’ятеро колумбійських найманців армії РФ здалися у полон бійцям 33-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис здачі у полон іноземних найманців, яких російське командування кинуло на забій в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колумбійці, завербовані до лав окупаційних військ РФ, здалися в полон українським захисникам із 33-ї ОМБр, щоб урятувати власне життя.

Через значні втрати на фронті РФ активно вербує іноземних громадян, обіцяючи їм великі гроші та "тилову службу". Проте вже менш ніж за два місяці іноземці опиняються на передовій у ролі "гарматного м'яса".

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Український військовослужбовець розповів, як відбувалося взяття в полон латиноамериканських найманців:

"Ранком передають по радіо, російські військові йдуть з автоматом. Ротний визиває: "Кузя, вийди зустрінь військових РФ". Вибігаю під деревину, сідаю, дивлюся - йдуть. Вони тільки мене замітили, почали автомати складати на дорогу. І перший починає лягати, і ті вже слідом за ним... Спілкувалися мовою жестів. Я показував право-ліво, показував прямо. Але найкраще розуміли, коли я сказав "Let's go" - вони бігли як сайгаки", - згадує український воїн.

За словами полонених, у них не було жодного шансу відступити: позаду чекали загородзагони, в'язниця або розстріл на місці.

"Їх чисто гнали на штурм під дулами автоматів. Або ви йдете штурмувати окопи, або ви тут остаєтеся "двосотими" - ми вас розстріляємо. Ні води не давали, ні їжі. Вони 5-6 днів сиділи без води та їжі", - додав український військовий.

Зрештою, добровільна здача в полон українським Силам оборони стала для колумбійців єдиною можливістю вижити в "м'ясних штурмах" російського командування.

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