День войны обходится Украине в $190 млн, - Пидласа
Один день полномасштабной войны в 2026 году обходится Украине примерно в 190 млн долларов без учета стоимости оружия, предоставляемого международными партнерами. По сравнению с 2024 годом ежедневные расходы выросли примерно на 50 млн долларов.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.
Как отметила Пидласа, среди причин роста расходов - увеличение численности украинской армии и, соответственно, количества семей военнослужащих, которым государство гарантирует финансовую поддержку.
В то же время Силы обороны нуждаются во всё большем количестве вооружения. Речь идет, в частности, о средствах поражения средней и большой дальности, которые Украина использует для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим целям.
По данным Пидласы, за первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на национальную безопасность и оборону почти $42 млрд. Эта сумма также не учитывает военную помощь международных партнеров.
При этом за счет собственных ресурсов государство за этот период привлекло около $39 млрд. Силы обороны заявляют о дополнительной потребности в финансировании в размере $27 млрд до конца 2026 года.
Подласа пояснила, что на доходы бюджета напрямую влияют и российские удары по украинской экономике.
"Россия целенаправленно наносит удары именно по отраслям, которые генерируют доходы бюджета: только по внутреннему и импортному НДС за восемь месяцев недополучено $1,35 млрд, и четверть этой суммы потеряна именно в августе", - отметила она.
В то же время, по приведенным ею данным, Россия только за первое полугодие 2026 года потратила на войну против Украины рекордные $123 млрд.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными потребностями. По его словам, правительство уже определило возможности сэкономить 70 млрд грн, которые планируется в полном объеме направить на оборону.
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А тепер розкажить скільки з ціх грошей 3,14здять арахуямия, штілерман-шулерман тощо та оcобисто никому не відомий Вова Ze?