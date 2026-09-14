День войны обходится Украине в $190 млн, - Пидласа

Один день полномасштабной войны в 2026 году обходится Украине примерно в 190 млн долларов без учета стоимости оружия, предоставляемого международными партнерами. По сравнению с 2024 годом ежедневные расходы выросли примерно на 50 млн долларов.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметила Пидласа, среди причин роста расходов - увеличение численности украинской армии и, соответственно, количества семей военнослужащих, которым государство гарантирует финансовую поддержку.

В то же время Силы обороны нуждаются во всё большем количестве вооружения. Речь идет, в частности, о средствах поражения средней и большой дальности, которые Украина использует для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим целям.

По данным Пидласы, за первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на национальную безопасность и оборону почти $42 млрд. Эта сумма также не учитывает военную помощь международных партнеров.

При этом за счет собственных ресурсов государство за этот период привлекло около $39 млрд. Силы обороны заявляют о дополнительной потребности в финансировании в размере $27 млрд до конца 2026 года.

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Подласа пояснила, что на доходы бюджета напрямую влияют и российские удары по украинской экономике.

"Россия целенаправленно наносит удары именно по отраслям, которые генерируют доходы бюджета: только по внутреннему и импортному НДС за восемь месяцев недополучено $1,35 млрд, и четверть этой суммы потеряна именно в августе", - отметила она.

В то же время, по приведенным ею данным, Россия только за первое полугодие 2026 года потратила на войну против Украины рекордные $123 млрд.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными потребностями. По его словам, правительство уже определило возможности сэкономить 70 млрд грн, которые планируется в полном объеме направить на оборону.

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