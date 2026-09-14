День війни коштує Україні $190 млн, - Підласа. ВIДЕО

Один день повномасштабної війни у 2026 році коштує Україні близько $190 млн без урахування вартості зброї, яку надають міжнародні партнери. Порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на $50 млн.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначила Підласа, серед причин зростання витрат – збільшення чисельності української армії та, відповідно, кількості родин військовослужбовців, яким держава гарантує фінансову підтримку.

Водночас Сили оборони потребують дедалі більше озброєння. Йдеться, зокрема, про засоби ураження середньої та великої дальності, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах та інших цілях.

За даними Підласої, за перші вісім місяців 2026 року Україна витратила на національну безпеку й оборону майже $42 млрд. Ця сума також не враховує військову допомогу міжнародних партнерів.

При цьому власними ресурсами держава за цей період залучила близько $39 млрд. Сили оборони заявляють про додаткову потребу у фінансуванні на $27 млрд до кінця 2026 року.

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Підласа пояснила, що на доходи бюджету безпосередньо впливають і російські удари по українській економіці.

"Росія цілеспрямовано б’є саме по галузях, які генерують доходи бюджету: лише внутрішнього та імпортного ПДВ за вісім місяців недовиконано на $1,35 млрд, і чверть цієї суми втрачено саме в серпні", – зазначила вона.

Водночас, за наведеними нею даними, Росія лише за перше півріччя 2026 року витратила на війну проти України рекордні $123 млрд.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, не закріплених за оборонними потребами. За його словами, уряд уже визначив можливості заощадити 70 млрд грн, які планують у повному обсязі спрямувати на оборону.

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