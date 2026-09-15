Памяти легендарного морского пехотинца Сергея "Борцухи" Кладько: "Человек, о котором рассказывают истории"

На фронте при выполнении боевого задания погиб известный украинский защитник, морской пехотинец и командир Сергей Кладько с позывным "Борцуха".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом официально сообщили в 30-м Корпусе морской пехоты ВМС ВС Украины.

Жизнь воина оборвалась 6 сентября 2026 года во время ожесточённых боёв на Добропольском направлении.

Сергей "Борцуха" был одним из тех людей, о которых рассказывают истории и ставят в пример другим. В самые первые, самые тяжелые дни полномасштабного вторжения россиян он стал известен благодаря кадру, на котором ехал на велосипеде, держа при себе три противотанковых гранатомета РПГ.

Однако за этим известным эпизодом стояли закаленный характер, незаурядная отвага, железная ответственность и готовность всегда идти первым и вести за собой бойцов.

"Сергей "Борцуха" Кладько — морской пехотинец, командир и воин, который всегда был там, где был нужен. В первые дни полномасштабной войны его запомнили на велосипеде с тремя РПГ. Но за этим кадром — гораздо больше: характер, отвага, ответственность и готовность вести за собой. Для морской пехоты он навсегда останется примером воина, командира и побратима, которого невозможно забыть", — отметили в 30-м Корпусе морской пехоты.

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